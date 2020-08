Tohle bude pro pneumatiky největší zátěž v historii GP Španělska, říká Pirelli

13:04 | Doplnění: Letos je možné schválit změnu i prostou většinou, ale muselo by jít o opatření v souvislosti s dopady (i finančními) koronaviru, což by hypoteticky mohly být i kval. režimy (omezení nákladů).

12:59 | Zajímavé. Podle webu RaceFans by kvalifikační režimy mohly být zakázány už od GP Belgie. Není ale jasné, jak by to FIA protlačila bez jednomyslného souhlasu týmů.

0:24 | Fernando Alonso obsadil v prvním tréninku v Indianapolis páté místo.