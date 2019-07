Todt požádal týmy, aby zvážily návrat tankování

Prezident Mezinárodní automobilové federace Jean Todt požádal šéfy týmů, aby zvážili návrat tankování do formule 1 od roku 2021 ve snaze zlepšit podívanou.

FIA, F1 a týmy nyní diskutují o změnách pravidel. Některé původní cíle (například noví výrobci pohonných jednotek) už neplatí. Stále je zde však snaha zlepšit předjíždění, zlevnit F1 a také zlepšit show. Podle Todta by mohl být návrat tankování součástí balíčku změn.

Tankování bylo v F1 zakázáno v roce 2010. „Osobně bych rád viděl tankování, ale budu rád, když uvidím studii o pozitivech a negativech,“ řekl Todt pro Motorsport.com. „Auta jsou stále těžší. Je to něco, o čem jsme diskutovali.“

„Snažím se analyzovat, co by to znamenalo, kdybychom znovu zavedli tankování, protože kdybyste znovu zavedli tankování, budete mít na začátku závodu lehčí auta a můžete mít i menší auta.“

Todt se prý musí usmívat při argumentům, že by tankování výrazně zvýšilo náklady. Nemyslí si, že by zrovna tohle týmy finančně položilo.

Pro a proti

Tankování podporují podle anket fanoušci. Vyřešilo by problém současných vozů, které jsou stále těžší (a minimální hmotnost má dále růst), přineslo nový prvek ve strategiích.

Samozřejmě každá mince má dvě strany. Návrat tankování znamená další náklady pro týmy, zvyšuje nebezpečí v boxech. Hlavním argumentem proti jsou však především dlouholetá tvrdá data. Pokud se tankovalo, tak se velmi málo předjíždělo na trati a současná F1 je počtem předjetí doslova posedlá.

Foto: Getty Images / Mark Thompson