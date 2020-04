Todt popřel, že by někoho odrazoval od protestu vůči Ferrari. Bylo to právě naopak

„Byl tady podnět od některých konkurentů, že Ferrari nemusí být legální,“ řekl Todt pro Motorsport.com. FIA následně Ferrari mnoho měsíců prověřovala.

„Musím říct, že jsem na naše týmy vyvíjel značný tlak, aby provedli tolik kontrol, kolik bude potřeba. Nedělali jsme to jen proto, že nám to říká někdo, kdo byl jakýmsi oznamovatelem.“ FIA se prý musí vždy přesvědčit, že každý tým postupuje legálně.

Todt uvedl, že kontroly Ferrari probíhaly v minulé sezóně a zahrnovaly loňskou Grand Prix Abú Dhabí, kde byla Ferrari uložena pokuta za to, že před závodem poskytlo nepřesné informace o množství paliva v Leclercově voze.

„Opět jsme provedli kontrolu na Leclercově autě v Abú Dhabí a stewardi se rozhodli, že to byla lidská chyba a uložili pokutu. Dalo by se říct: ‚ok, je to v pořádku‘, ale nadále jsme se snažili o úplné pochopení situace.“

Podle Todta většina špičkových týmů chtěla především to, aby byla situace pro letošní sezónu vyjasněna.

„Většina týmů říkala: ‚Chceme situaci pochopit‘. V roce 2020 jsme tedy provedli změny pravidel tak, aby v pravidlech nebyla mezera.“

„Když jsme pak dospěli k závěru, že to, co Ferrari dělá, nebylo legální, tak začali diskutovat, že je to legální."

„Mohl jsem se rozhodnout to dát odvolacímu soudu. Nevíme, jak by odvolací soud rozhodl, může to trvat roky, což nebylo v zájmu formule 1.“

Objevily se spekulace, že Todt přesvědčoval týmy, aby na Ferrari nepodávaly protest. Opak je prý pravdou.

„To je pro mě jedna z nejvíce frustrujících věcí v dopise týmů – že jsem se pokusil je odradit od protestu. Snažili jsme se o opak.“

„A individuálně, když jsem s nimi mluvil, přiznali, že je to pravda. Zeptal jsem se jich, že když je to pravda, tak proč napsali v dopise to, co napsali.“

„Vždy jsem je povzbuzoval, aby protestovali, když s něčím nebyli spokojeni. Mohli jsme být v pohodě. Ale nikdo protestoval.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson