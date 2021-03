Todt je pro superkvalifikace. Nesouhlasil byl s reverzním roštem

Formule 1 chce letos ve třech víkendech vyzkoušet odlišný formát. V pátek se pojede kvalifikace, v sobotu pak v jejím čase krátký sprint, který definitivně určí pořadí pro nedělní závod.

Týmy předběžně s návrhem souhlasily, ale musí se dořešit ještě celá řada detailů. Někteří jezdci už vyslovili názor, že se jim nápad nelíbí. Myslí si, že F1 má větší problémy, na které by se měla zaměřit.

„Pokud najdeme, a snažíme se o to, inovativní způsoby, jak vytvořit více zábavy, lepší show, uděláme to, ale ne za cenu poškození sportu,“ řekl Todt pro Cambridge Union

„Existuje záměr mít ve dvou nebo třech grand prix jakousi super kvalifikaci. Je to něco, co zavedeme, ale nechceme sport připravit o jeho přirozenou vlastnost.“

Todt uvedl, že se mu nelíbil nápad reverzních roštů, o kterém F1 uvažovala vloni.

„Důvodem, proč jsem proti obráceným roštům, je to, že je to umělé. Na závodním víkendu strávíte dva dny tím, abyste byli co nejvíce konkurenceschopní, abyste měli dobrou startovní pozici. Proč byste měli, pokud jste nejrychlejší, startovat na konci roštu? Je to zcela v rozporu se zájmem formule 1, s povahou sportu.“