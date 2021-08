Todt doufá, že se Schumacherův stav postupně zlepší

„S Corinnou jsem od chvíle, kdy měl Michael 29. prosince 2013 vážnou nehodu na lyžích, strávil hodně času. Je to skvělá žena a převzala vedení rodiny,“ řekl Jean Todt německému deníku Bild.

„Nečekala to. Stalo se to náhle a ona neměla na výběr. Ale zvládá to velmi dobře. Já jí věřím a ona věří mně.“

„Díky práci lékařů a spolupráci Corinny, která chtěla, aby přežil, přežil, ale s následky. Nyní se s těmito následky potýká a já doufám, že se to postupně zlepší.“

Ve F1 je nyní Schumacherův syn. „Mick je jedním z lidí, kteří budou mít vždy zvláštní místo v mém srdci a také v srdci mé ženy Michelle. Rodina Schumacherových je pro nás velmi výjimečná. S Michaelem jsem napsal skvělý příběh a vybudoval si úžasný vztah.“

„Michael a Mick jsou samozřejmě stejné krve a mají stejné cíle, ale podmínky, kterým museli čelit, byly úplně jiné.“