Todt by rád uveřejnil podrobnosti o dohodě s Ferrari. Proti bylo Maranello

„Rozsáhlé a důkladné vyšetřování provedené během sezóny 2019 vzbudilo podezření, že PJ Scuderie Ferrari lze považovat za ne vždy pracující v mezích pravidel FIA,“ uvedla federace v prohlášení v březnu.

FIA uzavřela s Ferrari dohodu. „Tento typ dohody je právním nástrojem uznávaným jako nezbytná součást jakéhokoli disciplinárního systému a používá se při řešení sporů mnoha veřejnými orgány a jinými sportovními federacemi.“

Rád bych uvedl podrobnosti, tvrdí Todt

Prezident FIA Jean Todt se vůbec poprvé k tématu vyjádřil. „Pokud se mě ptáte, byl bych rád, kdybych mohl poskytnout všechny podrobnosti o situaci, ale oni (Ferrari) byli proti,“ vysvětlil Todt pro Motorsport.com.

„Byli potrestáni, ale nemůžeme uvést podrobnosti o sankci. Nemohli jsme nic říct, ale věřili jsme, že by bylo špatné neodhalit, že případ Ferrari byl projednán a že tady byla sankce za něco, o čem jsme věřili, že nebylo legální.“

„Bohužel je to do značné míry technická záležitost. Naši technici říkají, že nemohou dokázat s takovou jistotou, jakou by chtěli, že to bylo nelegální.“

Proti postupu byly původně všechny týmy kromě Ferrari a jeho zákazníků. Mercedes však „z boje“ následně odstoupil.

„Mluvil jsem individuálně s některými ze sedmi týmů. Jeden z nich (Mercedes) se rozhodl nepokračovat, přestože byl jedním z lídrů. V tisku jsem četl, že to bylo po diskusi mezi oběma prezidenty.“

Todt si ale nemyslí, že by Mercedes změnil názor. „Dostal jsem dopis jako odpověď na svůj dopis, kde potvrdili, že chápou postavení FIA. Neznamená to však, že jsou spokojeni s pozicí FIA. Byli by rádi, kdyby Ferrari umožnilo případ zveřejnit, což bych byl také rád. Ale nemůžeme.“

