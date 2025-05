To, že vedu šampionát, dynamiku uvnitř McLarenu nezměnilo, říká Piastri

Po vítězství v dubnové Velké ceně Saúdské Arábie se Oscar Piastri stal poprvé v kariéře lídrem šampionátu F1.

Piastri se navíc stal prvním Australanem, který se dostal do čela mistrovství světa od roku 2010, kdy se v něm objevil jeho současný manažer a tehdejší pilot Red Bullu Mark Webber.

A přestože rodák z Melbourne na prvním místě tabulky vystřídal svého týmového kolegu Landa Norrise, podle jeho slov tato skutečnost neměla na dynamiku uvnitř McLarenu žádný vliv.

„Upřímně řečeno, nemyslím si, že to něco změnilo,“ uvedl s přibližně měsíčním odstupem Piastri, jehož slova cituje web RacingNews365.

„Samozřejmě chcete mít na konci sezony bodovou výhodu, tam je to nejdůležitější. V současné době jsou pro mě výsledky dobrou vzpruhou pro sebevědomí, takže to je důležité. Pokud máme konkurenci mimo McLaren, je výhodou být na dráze první – například při zastávkách v boxech a strategii,“ poznamenal dále vítěz šesti velkých cen.

„Pokud jste v něčem napřed, vždycky to má své výhody. Co se ale mentality a pocitu v týmu týká, stále se snažíme ze všech sil porazit všechny ostatní týmy – a také jeden druhého. Myslím, že to zůstane stejné i po zbytek roku,“ dodal 24letý závodník.