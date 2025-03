To snad musel být vtip, zlobil se Vasseur na režii přenosu z GP Číny

Po debutu Lewise Hamiltona v barvách Ferrari v Melbourne se hodně probírala komunikace sedminásobného šampiona s jeho novým závodním inženýrem Riccardem Adamim.

Z televizního přenosu totiž bylo patrné, že neprobíhala úplně idylicky a byla znát určitá nesouhra, na kterou jistě měla vliv i skutečnost, že šlo o první ostrou spolupráci mezi Hamiltonem a Adamim ve velké ceně.

Že ne všechno bylo ideální, ostatně po závodě přiznalo i samotné Ferrari.

„Zajímavá“ rádiová komunikace, která se týkala Hamiltonova vozu, se do vysílání dostala i během víkendové GP Číny. A to konkrétně poté, co Ferrari rozhodlo o prohození vozů na dráze.

Televizní diváci mohli slyšet, jak Adami nařizuje Hamiltonovi, aby před sebe pustil kolegu Charlese Leclerca. „Až bude blíž, tak ano...,“ opáčil následně Hamilton.

Vše tak budilo dojem, že britský pilot není z nařízení Ferrari úplně nadšen. Často totiž slýcháváme, že jezdci, kterým je nařízena týmová režie, argumentují právě těmito slovy s nádechem určitého vzdoru.

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur však upozornil na to, že celá komunikace proběhla úplně jinak a že vše bylo vytrženo z kontextu. Francouz se rovněž nechal slyšet, že chce celou situaci řešit se zástupci FOM (Formula One Management), kteří přímé přenosy ze závodů F1 vyrábějí.

„Ze strany FOM šlo o vtip, protože první impuls přišel od Lewise. Sám Lewis navrhl, abychom vozy prohodili,“ uvedl Vasseur, jehož slova cituje web RacingNews365.

„Jen aby udělali show a vytvořili kolem situace zmatek, tak odvysílali jen druhou část komunikace,“ zlobil se šéf Ferrari.

Nešlo o záměr, brání se FOM

Podle tiskového mluvčí FOM, jehož vyjádření cituje web RaceFans, však nebyl televizní přenos zkreslen úmyslně.

„V žádném případě jsme neměli v úmyslu uvádět zavádějící informace o komunikaci týmu Ferrari. Předchozí zpráva od Lewise nebyla přehrána z důvodu jiných situací, které se v daný moment na dráze děly. Nešlo o úmysl,“ uvedl.