To je zákon schválnosti, říká Hamilton k odraženému patníku

Mezi pěti nejpomalejšími v kvalifikaci byl Hamilton letos už počtvrté, tentokrát měl ale smůlu.

V posledním sektoru svého posledního pokusu, kterým měl nakročeno do druhé části kvalifikace, pod hotelem Hamilton předjížděl Kevina Magnussena. Pilot Haasu ve snaze uvolnit Hamiltonovi trať vyjel mimo, ale přitom srazil patník, který se odrazil a zasekl se Hamiltonovi do podlahy jeho mercedesu, čímž ovlivnil jeho jízdu v posledních zatáčkách.

Sedminásobný mistr světa se tak nedokázal zlepšit a obsadil až osmnácté místo.

„To je zákon schválnosti, ale je to ok. Velmi jsme se snažili vyladit nastavení, auto jsme dostali do skvělé pozice a vypadalo to dokonce na třetí místo. Opravdu jsem si myslel, že tento víkend můžeme získat stupně vítězů,“ řekl Hamilton pro Sky Sports F1.

„Načasování nebylo optimální, jelikož jsem byl poslední vůz na trati a úplně na konci jsem skončil za jedním z alpinů, takže mi došel čas.“

Hamilton nicméně věří, že se může probojovat pořadím vpřed.

„Pokusím se o to. Jak jsem řekl, auto je tento víkend docela solidní. Když jsem vyrážel z prvního nebo druhého místa, stále jsem dojel v top 5. Když ale stojíte osmnáctí, změní to váš pohled na víkend, stále si to ale snažím užívat a jsem opravdu vděčný,“ dodává.

„Auto je tento víkend úplně jiné, bylo mnohem lepší na řízení, takže moje očekávání byla vysoká, ale je to tak, jak to je. Pokusím se z toho dostat.“

Russell sedmý

Ve čtvrté řadě na sedmém místě bude stát druhý pilot Mercedesu George Russell. Brit na nejrychlejšího Landa Norrise ztratil přes půl sekundy.