To, co předvádíme, je někdy amatérské, zlobí se výkonný šéf Alpine Rossi

Výkonný šéf Alpine Laurent Rossi není spokojen s dosavadním vystoupením francouzské stáje v letošní sezoně.

Alpine vstupoval do letošní sezony se dvěma konkrétními cíli – skončit v Poháru konstruktérů nejhůře do čtvrtého místa a přiblížit se absolutní špičce.

Po pěti odjetých závodech však začíná být zřejmé, že minimálně s dosažením prvního cíle to bude mít Alpine, který se momentálně drží v tabulce týmů na šesté pozici, velmi těžké. Francouzský tým se přitom nepotýká pouze s nedostatečnou výkonností, ale také s chybami.

Není proto divu, že s průběhem aktuální sezony není vedení Alpine spokojeno, což je znát i na slovech výkonného ředitele týmu Laurenta Rossiho.

„Je to zklamání. Tento rok jsme začali tak, že nemáme dost výkonu a ani neodevzdáváme to, co bychom měli. Naše pozice v tabulce neodpovídá prostředkům, které vynakládáme a ani našim cílům,“ prohlásil Rossi v rozhovoru pro Canal+ ještě před kvalifikací na GP Miami.

Při hodnocení dosavadního průběhu sezony nebyl Rossi spokojen hlavně s úvodním závodem v Bahrajnu, během kterého se Alpine nevyvaroval řady pochybení.

„První Grand Prix sezony se mi nelíbila, protože v ní bylo hodně – omlouvám se, že to říkám – amatérismu, což vedlo k výsledku, který nebyl dobrý,“ nechal se slyšet Rossi a dodal:

„Je dovoleno dělat chyby – základním principem je, že se z nich člověk učí. Učit se ale musíte a když uděláte stejné chyby dvakrát, znamená to, že jste se nepoučili a nepřijímáte odpovědnost. To je nepřijatelné,“ dodal Rossi.