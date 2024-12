To, co jsme s Mercedesem dokázali, hovoří za vše, napsal Hamilton před rozlučkou v Abú Zabí

Lewise Hamiltona v neděli čeká poslední závod v barvách Mercedesu, pro který závodil více než 10 let.

Letošní Velká cena Abú Zabí bude specifická tím, že přibližně třetinu startovního roštu čeká loučení se svými současnými týmy.

Poslední závod s Ferrari čeká Carlose Sainze, Nico Hülkenberg naposledy usedne do vozu stáje Haas, zatímco Kevina Magnussena či Valtteriho Bottase dost možná čeká poslední velká cena jejich kariér.

Jedno velké loučení však bude vyčnívat nade všemi. Půjde o rozlučku Lewise Hamiltona s Mercedesem, pro který Brit odjel celkem 12 sezon, během nichž se stal celkem šestkrát mistrem světa.

Že jde o velký moment, si moc dobře uvědomuje i samotný Hamilton, který od příštího roku bude závodit pro Ferrari.

„Tak je to tady. Můj poslední závod s Mercedesem AMG F1,“ uvedl sedminásobný mistr světa na svém instagramovém profilu.

„To, co jsme společně za ty roky vybudovali, není nic jiného než historický úspěch. Lidé o mém přestupu v roce 2013 pochybovali a nakonec jsme toho tolik dosáhli. Rekordy, které jsme překonali, šampionáty, které jsme vyhráli, to všechno mluví samo za sebe,“ napsal dále Hamilton.

„Je to konec jedné éry v mém životě, v mé kariéře, ale pro tým i historii F1. Jsem hrdý na to, co jsme vytvořili, jsem hrdý na každého člověka, který se toho se mnou účastnil. Děkuji vám,“ dodal 39letý jezdec.