To, co dělám, mě nedefinuje, říká Vettel. Kdo jsem? Manžel a otec

Sebastian Vettel v rozhovoru pro Autoweek zavzpomínal na to, jak se zamiloval do motorsportu.

„Nepamatuji si na skutečný den,“ říká Vettel. „Není to jako: ‚ano, to je to, kdy to začalo.‛ Muselo to být v televizi, protože můj otec jezdil závody do vrchu. Závodil s vozem Volkswagen Golf na amatérské úrovni v Německu a my jsme vždy cestovali jako rodina. Od velmi útlého věku byl motorsport vždy něco, čemu jsme se věnovali.“

„Když mi byly 3 nebo 4 roky, dostal jsem se k motokárám. Zkusil jsem to a myslím, že se mi to líbilo, ale neměli jsme ponětí, do čeho jsme se dostali. Pak začnete závodit, závodíte s ostatními dětmi a následně vám to dojde.“

Sebastian Vettel patří k lidem, které v dětství ovlivnila stoupající hvězda Michaela Schumachera. „Měl jsem šanci se s ním setkat a od té doby byl můj hrdina,“ říká Vettel. „Sledoval jsem pak formuli 1, takže to je začátek. V polovině 90. let jsem se zamiloval do formule 1.“

Vettel také zavzpomínal na návštěvu Hockenheimu, ke které došlo patrně v roce 1992. „Získali jsme velmi levně lístky. Museli jsme pak jít pěšky k první šikaně, což byla v té době hodně dlouhá procházka. Pršelo a nikdo nevyjížděl z boxů, protože tam byl aquaplaning.“

Vettela vůz formule 1 okamžitě fascinoval. Jeho zvuk, stříkání vody na mokré trati. Až později pochopil, že jezdci absolvovali instalační kolo. Ale i to stačilo.

„Nikdy na to nezapomenu – ten den, déšť, zvuk, vibrace. Proto jsem fanouškem starých časů, protože si myslím, že to bylo v tomto ohledu syrovější.“

Jsem šťastný

Vettel je znám tím, že jakmile v neděli skončí povinnosti na okruhu, tak zmizí a kromě příležitostných marketingových akcí se objeví až o dalším závodním víkendu. Soukromí si pečlivě chrání.

„Jsem docela šťastný,“ říká s úsměvem. „Jsem spokojený se svým životem.“

Víme, že si nedávno vzal svou dlouholetou přítelkyni Hannu Prater, se kterou má dvě dcery. Žijí v Německu nedaleko švýcarských hranic.

„Ano, to je můj život,“ říká. „Závodění je samozřejmě také můj život, ale pokud by se mě někdo zeptal, kdo jste, pak odpověď, kterou bych chtěl slyšet od sebe, je, že jsem manžel Hanny a otec mých dětí a tak dále. To jsem já.“

„To, co dělám, mě nedefinuje,“ vysvětluje. „Pro mnoho lidí, kteří to sledují zvenčí, ano, samozřejmě, že to tak je. Pro mě je to stejné, když sleduji tenis a když se dívám na kluky, tak jsou pro mě také takoví. Ale ve skutečnosti to nejsou oni. Vím to z vlastní zkušenosti. Není to tak. Myslím, že jsem takto posuzován.“

Vettel přiznal, že není dokonalý. „V závodě nejsem vždy trpělivý,“ připouští s tím, že jezdce někdy ženou vpřed emoce a vášeň.

Čtyřnásobný mistr světa promluvil také o rozdílných světech uvnitř a vně kokpitu. Alespoň on to tak vnímá.

„Pokud někdo odvedl lepší práci než vy, je to těžké, ale velmi si vážím, pokud ke mně někdo přijde – někdo, kdo byl právě poražen, potřese mi rukou, podívá se mi do očí a řekne ‚dobrá práce‛. Snažím se to také udělat, i když bych chtěl utéct a schovat se, protože si myslím, že by to tak mělo být.“

Vettel po závodě v Monze vyhledal Strolla a omluvil se mu za kolizi, kterou způsobil, když se roztočil a vrátil se na trať.

Podle Vettela je pro jezdce v dnešní F1 těžké najít desetinky na soupeře, i proto má raději staré časy.

„Je tak těžké něco změnit, protože všechno je průhledné. Existuje tolik dat a tolik kamer, že výhody nevydrží. Pokud máte rychlejší průjezd zatáčkou, než kdokoliv jiný, tak se to dozví během několika minut.“

„Získat rozdíl v normálních podmínkách, když je vše konstantní, je opravdu obtížné. Když začne pršet, nebo když se začnou objevovat určité věci, pak je tu trochu větší prostor pro něco jiného.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek, Getty Images / Vladimir Rys, Lars Baron, Alexander Hassenstein, Mark Thompson,Bryn Lennon, Peter Fox, Clive Mason, Paul Gilham, Ker Robertson, Clive Rose, Charles Coates