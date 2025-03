Tlak zvenčí pro mě neexistuje. Tlak vychází z mého nitra, říká Hamilton před prvním závodem za Ferrari

„Nepředpokládám, že to bude snadné. Necítím tlak. Tlak zvenčí pro mě neexistuje. Tlak vychází z mého nitra a z toho, čeho chci dosáhnout.“

„Nejsem tu proto, abych někomu něco dokazoval. Už jsem to udělal mnohokrát. Vím, co je potřeba k tomu, abych odvedl dobrou práci, a to chci splnit, pro sebe, pro svou rodinu, pro tento tým, který si podle mě úspěch opravdu zaslouží.“

„Jsou tak cílevědomí a možná neměli tolik úspěchů, kolik by si přáli a zasloužili. Prostě chci na tom pracovat a přispět k tomu.“

Hamilton řekl, že „to vypadá, že v letošní sezóně bude mezi Ferrari, McLarenem, Red Bullem a Mercedesem těsné“. A řekl, že má stále co dělat, aby ve Ferrari předvedl svůj optimální výkon, protože se sžívá s týmem a vozem.

„Stále se učím tento nový vůz, který se dost liší od toho, s čím jsem jezdil po celou svou kariéru. Výkon Ferrari je po celé mé kariéře s Mercedesem jiný pocit, jiné vibrace.“

„Čím dříve dokážete podat výkon na vyšší úrovni, tím lépe, ale nevyhnutelně nastává přechodné období a základ, který je třeba vybudovat. Vztahy, důvěra se všemi. Respekt je daný, ale důvěra je něco, co se buduje delší dobu.“

„Mám za sebou několik nepříliš skvělých let a snažím se, abych měl lepší, ale bude do toho vstupovat spousta faktorů.“

Hamilton uvedl, že na něj Charles Leclerc udělal dojem svou „pracovní morálkou“.

„Není příliš odlišná od té mé. Je to do značné míry pan Ferrari a bylo opravdu skvělé pracovat po jeho boku.“

V posledních týdnech to skoro vypadá, že za Ferrari bude jezdit jen Hamilton. Je na něj upřena většina pozornosti. Leclerc uvedl, že to chápe a vlastně mu to i vyhovuje.

„Lewis přichází jako legenda tohoto sportu, takže je na něj v tuto chvíli upřena mnohem větší pozornost než na mě, ale mně to naprosto vyhovuje. Naprosto to chápu. Je normální, že to tak je. Mně to vyhovuje.“

Na otázku, zda dal Hamiltonovi nějakou radu ohledně integrace s Ferrari, Leclerc odpověděl: „Opravdu si nemyslím, že Lewis ode mě potřebuje nějaké rady. Znám to prostředí víc než on, ale on se do týmu uvedl perfektně a zdá se, že už je velmi v pohodě.“

„Je to dlouhý proces, ve kterém se bude učit o týmu a autě. Rady, které jsem mu zatím dal, se týkají hlavně jídla. Ví, že kdyby něco potřeboval, jsem tady, abych mu odpověděl na jeho otázky. Nemám s tím žádný problém. Ale on ode mě potřebuje méně rad než já od něj.“

Hamilton přišel do Ferrari s cílem získat rekordní osmý titul mistra světa, ale Leclerc řekl, že i on je odhodlán stát se šampionem.

„To je můj hlavní cíl a jediný cíl a sen, který mi ještě zbývá splnit. Když jsem vyrůstal, měl jsem docela dost snů. Jedním z nich bylo stát se jezdcem F1 a jezdcem Ferrari a vyhrát v Monze a v Monaku, což se mi podařilo. A teď už jde jen o to, stát se mistrem světa. To je moje posedlost.“