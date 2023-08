Tlak po příchodu Ricciarda vyústil v několik mých chyb, přiznává Cunoda

Júki Cunoda připustil, že příchod Daniela Ricciarda do AlphaTauri zvýšil tlak na jeho osobu a že se kvůli tomu dopustil několika chyb.

Po deseti závodech letošní sezony se s týmem AlphaTauri na základě rozhodnutí Red Bullu musel rozloučit nováček Nyck de Vries, jehož výkony nesplňovaly očekávání představitelů rakouské značky.

Nizozemce v kokpitu AlphaTauri nahradil zkušený rezervní pilot Red Bullu Daniel Ricciardo, který se do týmu z Faenzy vrátil po deseti letech.

Ricciardo se ve staronovém působišti velmi rychle rozkoukal a hned při své premiéře v barvách AlphaTauri v Maďarsku se prezentoval velmi dobrým výkonem, kterým zastinil i svého kolegu Cunodu.

Japonský pilot, který Australanovi vrátil porážku hned při následující velké ceně v Belgii, nyní přiznal, že příchod Ricciarda pro něj mnohé změnil.

„Je to náročné, ale zároveň vím, že je to pro mě úplně jiná situace. Hodně se učím, když jezdím po boku zkušeného jezdce. On je přitom nejen zkušený, ale víme, že i rychlý,“ řekl na adresu Ricciarda Cunoda, kterého cituje Autosport.

„Co se jeho chování vůči týmu týká, je v podstatě mým protikladem. Musím se od něj hodně učit,“ přiznal Japonec.

„Jde i o tlak na mě samotného, což asi přispělo i k tomu, že jsem v předešlých závodech udělal několik chyb. V poslední velké ceně jsem však dokázal dát vše dohromady. Nebylo to ale jednoduché. Jsem teď spokojený se připraven na to, abych s ním svedl souboj ve druhé polovině sezony,“ dodal Cunoda, který si ve Spa odvezl jeden bod za desáté místo.