Tlak od italských tifosi vnímám pozitivně, říká Vasseur

Nový šéf Ferrari Frédéric Vasseur si z tlaku ze strany italských fanoušků hlavu neláme. Bere ho jako extra motivaci pro celý tým.

Frédéric Vasseur má za sebou první týdny v čele italské Scuderie Ferrari. Odvrácenou stranou pozice týmového principála u nejúspěšnějšího týmu historie F1 je bezesporu velký tlak na výsledky i ze strany fanoušků.

Vasseur, který dříve šéfoval Sauberu, potažmo Alfě Romeo, však vnější tlak nevnímá negativně.

„Pravdou je, že vášeň a nadšení kolem týmu je mega. Když jsme před dvěma týdny představovali nový vůz, měli za plotem tisíce tifosi. A nejsem si jistý, že to tak je i kdekoliv jinde na světě,“ citoval šéfa Ferrari britský Autosport.

„To nadšení, to cítíte všude – jdete do hotelu a máte tam fanoušky, jsou všude. To vytváří určitý tlak,“ přiblížil první Francouz v čele Ferrari od dob Jeana Todta.

„Teď je otázka, jestli je to dobrý tlak, jakási motivace, nebo jestli je to něco, co bude brzdit vývoj. Upřímně si myslím, že je to pozitivní. Chcete, aby to tak bylo. Nemůžete dělat sport a snažit se tomu vyhnout,“ dodal 54letý Vasseur.