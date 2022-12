Tlak na zisk superlicence nebyl tak velký, jak se mohlo zdát, tvrdí Sargeant

Když byl Logan Sargeant v říjnu potvrzen jako nový pilot Williamsu, nebylo ještě stoprocentně jisté, zda získá potřebnou superlicenci. Američan však prý velký tlak necítil.

K zisku superlicence, opravňující ke startům v F1, je potřeba získat 40 bodů během tří po sobě jdoucích sezon. Podle pravidel FIA mohou jezdci tyto body získat díky výsledkům v jiných závodních sériích, ale i skrze účast ve volných trénincích během tréninků F1.

V době, kdy byl Logan Sargeant vedením týmu potvrzen jako pilot Williamsu pro sezonu 2023, měl na svém kontě 28 bodů. Zbývající body tak musel Američan získat prostřednictvím výsledků ve formuli 2, v níž bojoval o přední místa v celkovém pořadí.

Dva body navíc mohl Sargeant získat i v kokpitu Williamsu během tréninkových jízd. Britský tým v tomto ohledu vynaložil maximum, i když se to neobešlo bez komplikací. V Mexiku totiž kvůli červené vlajce těsně nestihl odjet potřebných 100 km a nemohl si tak nárokovat extra bod.

Potřebné šesté místo v celkovém pořadí F2

Nakonec však všechno pro Sargeanta dopadlo dobře. Ve finále formule 2 v Abú Zabí si zajistil čtvrté místo v celkovém pořadí, čímž splnil úkol skončit nejhůře šestý.

„Snažil jsem se najít rovnováhu mezi rizikem a tím, čeho bylo potřeba dosáhnout,“ odpověděl Sargeant podle Autosportu na dotaz, jak musel přistoupit k závěru sezony ve formuli 2.

„Tlak vlastně ani nebyl takový, jak jsem očekával. Už před víkendem jsem si uvědomoval, co je v sázce, a byl jsem s tím smířený, takže jsem se toho tlaku zbavil,“ vysvětlil pilot, který v minulém roce hájil barvy českého týmu Charouz Racing System ve formuli 3.

„Věděl jsem, že pokud odvedeme práci tak, jak umíme, a jestli budeme mít tempo jako po celý rok, tak by to mělo být bez problémů. Dá se říct, že v samotných závodech to bylo o tom, abych vybalancoval potřebnou míru agresivity,“ přiblížil americký závodník s tím, že mu Williams žádné konkrétní cíle nestanovil.

„Bylo prostě potřeba předvést dobrý výkon a skončit v šampionátu tak, abych získal superlicenci.“