Titul Verstappen má, trofej dostane za dva měsíce. FIA to nechce měnit

Na trofej pro mistra světa si musí Max Verstappen počkat na galavečer FIA.

Zasedání světové rady motorsportu a jako třešinka na dortu na konci galavečer FIA. Na něm přebírají vítězové sérií pod hlavičkou FIA své trofeje. Týká se to také mistra světa formule 1.

Obvykle se galavečer koná v sídle FIA na slavném náměstí, které dalo jméno neméně slavné Concordské dohodě. Ale není tomu tak vždy. Paříž sice zůstává i nadále nejčastější destinací, ale galavečer FIA se konal i na jiných místech. V roce 2014 se dokonce konal v Kataru, kde nyní Verstappen získal titul. Vloni se šampioni sjeli do italské Bologne a letos bude v Baku.

Účast je povinná pro první tři jezdce. Před dvěma lety ale druhý Hamilton galavečer po kontroverzích z Abú Dhabí bojkotoval.

Mohla by se tradice změnit a mohl by mistr světa dostat trofej hned poté, co titul získá? F1 má rada show, takže by to možná neodmítla, ale konzervativnější FIA je rozhodně proti.

„Je to noc šampionů,“ řekl prezident FIA Muhammad bin Sulajim, kterého cituje Motorsport Total. „Když jsem poprvé vyhrál svůj šampionát (Middle East Rally Championship; pozn. red.), nemohl jsem noc před odjezdem do Francie skoro spát, protože jsem byl tak vzrušený. Jel jsem do Paříže na Place de la Concorde a převzal trofej. Ještě teď mám husí kůži, když si na to vzpomenu.“

„Byl jsem mladý, bylo mi 25 let. Člověk sní o tom, že se tam dostane, a tak to vidí i ostatní mladí lidé. Je to večer šampionů, kdy mladí lidé vidí vítěze, šampiona Formule 1. A to je pro ně modla. Měl bych se postarat o to, aby se ten sen nesplnil? Ne.“

Max Verstappen uvedl, že s čekáním na trofej nemá sebemenší problém.

„Je to v pohodě, vypadají stejně!“ řekl Verstappen, který uvedl, že trofeje vypadají stejně, jen na ně přibude nové jméno. „Klidně si ještě chvíli počkám. Jednu mám vedle simulátoru a druhou vedle televize. A taky se mi líbí.“