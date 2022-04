Titul? V tuto chvíli tomu nevěřím, říká Verstappen

Je těžké říct, co by bylo kdyby, ale v tomto případě můžeme udělat drobnou výjimku. Max Verstappen by v Austrálii nejspíše dojel druhý. Charles Leclerc by tak svůj náskok na něj navýšil o 8 bodů (pokud by Verstappen nezajel nejrychlejší kolo závodu). Verstappen však nedojel a Leclerc na jednoho z favoritů sezóny navýšil náskok o 26 bodů na celkových 46.

„Když už jsme v šampionátu tak daleko, myslím, že je to 46 bodů, od teď musíme být vpředu,“ řekl Verstappen.

„Musíme být rychlejší, což v tuto chvíli nejsme. A musíme být spolehliví, což také nejsme. Takže je tu spousta věcí, na kterých musíme zapracovat.“

Na otázku, jakou má letos šanci na titul, Verstappen odpověděl: „Ani o tom nepřemýšlím. V tuto chvíli není žádný důvod v to věřit.“

Christian Horner měl pro frustraci Verstappena pochopení, ale podle něj to není tak horké.

„Jsme teprve něco málo přes 10 % cesty šampionátem,“ řekl Horner pro Motorsport.com. „Myslím, že je před námi ještě obrovský kus cesty. Povzbudivé je, že máme základ rychlého auta.“

„Když vystoupil z auta, tak byl samozřejmě frustrovaný, ale ví, že jsme v tom všichni společně jako tým. Odrazíme se ode dna. Jsem si jistý, že se v Imole vrátí silný.“