Titul pro Verstappena stojí i za ztrátu Poháru konstruktérů, myslí si Horner

Red Bull byl v boji o Pohár konstruktérů ještě i v posledním závodě, i když jeho šance byly malé.

„Pohár konstruktérů je místo, kde se rozdělují peníze,“ řekl Horner. „Tam se rozdělují příjmy, které do sportu přicházejí, na základě vašeho výkonu v šampionátu. A myslím si, že každý zaměstnanec našeho týmu, pravděpodobně většiny týmů, je odměněn za to, kde se v Poháru konstruktérů nacházíme.“

„Šampionát jezdců je populární a má prestiž. Nemyslím si, že v našem podniku je jediný zaměstnanec, který by vyměnil první místo v konstruktérech za tento šampionát jezdců. Všichni, když vidíte reakci na Maxovu návštěvu továrny, jsou tak hrdí na to, čeho dosáhl. Prestiž mistrovství světa jezdců je ta největší. To je ten, který opravdu chcete a proto také v neděli znamenalo jeho dosažení tolik.“

Horner se samozřejmě vyjádřil i k dění v neděli. „Samozřejmě jsme byli před stewardy poměrně dlouho a hodně se diskutovalo o tom, co se stalo. Ale safety car je ve formuli 1 obvyklý. Viděli jsme to v průběhu celé letošní sezóny.“

„Odhodlání ředitele závodu je vždy v tom, aby se závod znovu rozjel. To je jasný mandát už mnoho a mnoho let.“

Podle Hornera byly v sezóně rozhodnutí, která šla proti nim. „Cítili jsme, že některá z těch rozhodnutí v Saudské Arábii šla proti nám.“

„Cítili jsme, že jsme měli smůlu, například v Imole. Lewis byl v kačírku a mimo závod. Jeho týmový kolega havaruje s Williamsem a on se vrátí do stejného kola a je druhý na startu a dojede druhý.“

„Nehoda v Silverstone – červená vlajka, dostane penalizaci, ale přesto vyhraje závod s nejrychlejším kolem. Měli jsme pocit, že letos šlo hodně věcí proti nám, ale věci mají ve zvyku se v průběhu roku samy vyřešit a vyrovnat.“