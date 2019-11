Ticktum dostal nabídky od týmů F1, ve hře je ale i konec kariéry

Letos v červnu Red Bull Ticktuma vyřadil ze svého jezdeckého programu a skončil i v japonské super formuli, kde byl průběžně patnáctý. Zbytek roku pak strávil hledáním sedačky pro příští sezónu.

Pro sezónu 2020 bylo Ticktumovo jméno skloňováno ve spojitosti s týmem DAMS ve formuli 2. Jeho týmovým kolegou by mohl být Sean Gelael. Současní jezdci týmu Nicholas Latifi a Sergio Sette Camara by na konci sezóny měli z francouzského týmu zřejmě odejít.

Ticktum věří, že pokud se mu bude příští rok v závodění dařit, mohl by si tím otevřít dveře k některému z týmů formule 1.

„Máme něco vyřešeno (pro příští rok), nemohu ale zacházet do větších detailů. Spousta lidí bude vědět, jakým směrem se vydám. Velmi brzy bude všechno oznámeno. F1 je konečným cílem. Bylo to tak od chvíle, co jsem začal jít cestou monopostů,“ řekl Ticktum pro Motorsport.com.

„Pokud se nedostanu do F1 nebo nebudu mít velmi dobrou sedačku někde jinde, možná zapomenu na motorsport. V takové situaci nikdy nevíte. Když se nedostanete do F1 a dostanete úžasnou smlouvu ve formuli E, tak ji pravděpodobně neodmítnete,“ přiznává.

„Jiné to je, když jste v pozici (že máte nabídku mimo F1), ale konečným cílem je formule 1. Ve svých cílech jsem vždy poměrně realistický a myslím, že tohle je reálné. Kdybych si nemyslel, že by to bylo možné, řekl bych to.“

Na dotaz, zda dostal nabídky z jiných juniorských programů, řekl: „Pár lidí a pár týmů projevilo zájem. Všichni říkají více méně to samé: 'jdi a ukaž se v tom, co budeš dělat příští rok'. Snad když budu mít příští rok dobrou sezónu, otevře to spoustu dveří. Možná i ty u Red Bullu, kdo ví.“

Ticktum se letos do závodní sedačky vrátil ke konci sezóny formule Regional European, kde v šesti závodech neskončil hůře než osmý.

Minulý víkend závodil ve formuli 3 ve Velké ceně Macaa, kam přijel jako vítěz posledních dvou ročníků tohoto prestižního závodu ně městské trati Guia.

V kvalifikačním závodě se připletl do hromadné kolize, kvůli čemuž musel do hlavního závodu startovat až z 26. pozice. Po stíhací jízdě nakonec v cíli obsadil třinácté místo.

Foto: FIA F3