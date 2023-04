The show must go on. Vítězové a poražení Velké ceny Austrálie 2023

Verstappen přišel po startu závodu o vedení. Poté se ale dokázal vrátit zpět, když s využitím DRS předjel Hamiltona. Při jízdě na čele udělal chybu a dostal se mimo trať. Přesto závod kontroloval a dojel si pro další vítězství. Problémy Péreze mu umožnily navýšit náskok v čele šampionátu. Zatím to nevypadá, že by ho při cestě za třetím titulem mohl někdo ohrozit.

Stejně jako u ostatních jezdců, kteří dojeli do cíle, platí, že vydělal na chaosu a odstoupení soupeřů. Na druhou stranu tomu šel hodně naproti bezchybným závodem, do kterého odstartoval z 10. místa.

FIA a F1

Po zmatcích okolo penalizace pro Alonsa přišel chaos v Melbourne. V závodě jsme viděli hned tři červené vlajky, což je rekord. Červené vlajky si ředitelství závodu v posledních letech značně oblíbilo. Celkem se objevily v 83 závodech F1 – z tohoto počtu 13 jich bylo od roku 2020.

V případě druhé a vlastně i třetí červené vlajky se ale vedení závodu dostalo tak trochu do pasti. Téma se řešilo už po Abú Dhabí 2021. Argumentem pro postup Masiho tehdy bylo, že týmy a F1 nechtějí, aby se závody dojely za safety carem.

A nemusíme chodit daleko. FIA čelila kritice naposledy vloni po Monze, kde se závod dojel právě za zpomalovacím vozem.

Nabízí se otázka, zda je dojetí závodu pod safety carem opravdu taková sportovní tragédie s dopadem na show a není to spíše součást hry.

Za situaci v Melbourne nelze vinit přímo FIA nebo vedení závodu, ale spíše F1 jako celek. Do třetice všeho dobrého by měla proběhnout diskuse o tom, jak se zachovat, pokud dojde k incidentu na konci závodu. F1 si navíc relativně nedávno ještě zkomplikovala situaci zavedením pravidla o restartech z pevných pozic. Pokud by proběhl letmý restart, byla by situace možná klidnější. Takhle jezdci věděli, že o pořadí závodu rozhodne restart a poslední dvě kola... a na problém bylo zaděláno.

FIA následně udělila Sainzovi pětisekundovou penalizaci za kolizi s Alonsem. Obvykle kvůli tomuto nejmírnějšímu časovému trestu jezdec přijde o jednu, maximálně dvě pozice, nebo má trest dokonce jen symbolický charakter. V tomto případě ale Sainz přišel o všechno a skončil mimo body.

Sportovní komisaři by správně neměli při rozhodování zohlednit následky trestu. V minulosti jsme ale viděli případy, kdy tomu tam zjevně nebylo... a pro příklad možná nemusíme chodit daleko.

Pierre Gasly potrestán nebyl se zdůvodněním, že šlo o incident z prvního kola. Brali stewardi v úvahu, že má 10 trestných bodů a že šlo o kolizi týmových kolegů?



Foto: Activepictures / Jiří Křenek