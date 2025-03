Těžký závod, ale skvělý začátek roku, říká vítězný Norris

Pilot McLarenu po startu z pole position vedl většinu závodu, první příčku přepustil jen během zastávek v boxech.

Kritický moment nastal ve 44. kole, kdy se nad okruh v Albert Parku dostala krátká, ale intenzivní přeháňka, která v závěrečném sektoru okruhu nachytala oba jezdce McLarenu na prvních dvou místech.

A zatímco Norris výlet mimo trať dokázal zvládnout a po přezutí zpět na přechodné pneumatiky se Brit vrátil na první pozici, jeho týmový kolega Oscar Piastri uvíznul na mokré trávě a propadl se až na konec pole.

„Těžký závod. Obzvlášť s Maxem za mými zády. Zejména v posledních dvou kolech jsem hodně tlačil. Trochu stresující, nemám to rád, ale skvělý způsob, jak začít rok,“ řekl Norris.

„Bylo to těžké, protože jsme vyjeli mimo, projeli jsme štěrkem, poškodili jsme si vůz, ale takové náročné podmínky si užívám. Jsou zábavné a nepředvídatelné, tentokrát jsme to ale zvládli a skončili na čele. Vloni jsme to neudělali dobře, poučili jsme se z našich chyb. Ztratili jsme takové závody na Silverstonu a v Kanadě.

„Je to jen první závod z 24, ale celou dobu jsem musel tlačit a vypořádat se s tlakem od Maxe a Oscara. Musím poděkovat McLarenu, který mi dal skvělé auto.“

V posledních kolech se Norrisovi ještě přiblížil Verstappen, ale na loňského vicemistra šampion z posledních čtyř let recept nenašel.

„Max byl rychlý. Věděl jsem, že jsem měl rychlost, ale udělal jsem chybu v 6. zatáčce a on se dostal do DRS. To mu umožnilo udržet se do té jedné sekundy. Párkrát nahlédl. Já musel kontrolovat zrcátka častěji, než bych si představoval, ale zůstal jsem v klidu.“

Piastriho nachytala dešťová přeháňka

Dobře rozjetý závod pro domácího Oscara Piastriho poznamenala silná dešťová přeháňka v závěru, kdy chyboval a propadl se na konec pole. V posledních kolech se nakonec dokázal probojovat na konečné deváté místo.

Po startu z druhého místa ztratil v prvním kole pozici ve prospěch Verstappena. V 17. kole se dostal Piastri zpět poté, co jezdec Red Bullu chyboval a vyjel mimo trať.

Australan hnán domácími diváky začal stahovat vedoucího Norrise, od McLarenu ale dostal pokyn neútočit a nebojovat o první místo. Poté, co drobně chyboval v šesté zatáčce a ztratil s Norrisem kontakt, mu to McLaren povolil.

Piastriho výsledek rozhodla jeho chyba při začínajícím dešti ve 44. kole, kdy nezvládl drobný výjezd mimo trať, roztočil se a zůstal uvězněný na mokré trávě.

Se štěstím se sice dokázal vrátit na trať, ale propadl se na konec pole. Ve zbývajících kolech se dokázal dostat alespoň na deváté místo.