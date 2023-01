Těžkosti Williamsu. Tým z Grove se stále vzpamatovává z let, kdy bojoval jen o přežití

Williams je po odchodu Capita stále bez šéfa týmu ale také bez technického šéfa. Vloni skončil na posledním místě a snadná sezóna nečeká Alexe Albona a Logana Sargeanta asi ani letos.

Zatímco týmy Ferrari, Alfa Romeo a McLaren si mezi sebou vyměnily šéfy týmů (respektive zaměstnance), Williams oznámil jen odchod šéfa týmu Josta Capita – jeho nástupce se zatím nenašel.

V Grove ale mají ještě i další starosti, protože v době, kdy finišují přípravy nového vozu, opustil tým také technický ředitel Francois-Xavier Demaison. Důvody jsou nejasné, ale majitel Dorilton Capital zřejmě chce po neúspěšných letech změnit kurz.

Williams vloni skončil poslední. Šlo o propad z osmého místa na desáté. Na druhou stranu platí, že se Williams okolo posledního místa pohybuje dlouhodobě.

Williams vloni ukončil vývoj FW44 už okolo domácí velké ceny v Silverstonu. Ztráta na soupeře byla velká, takže tento krok byl pochopitelný. Otázkou zůstává, zda to týmu nějak pomůže v letošní sezóně.

„Příští rok musíme dosáhnout pokroku, jinak je něco opravdu špatně,“ řekl před svým odchodem o letošní sezóně Jost Capito, kterého cituje Motorsport Total.

„Stále nejsme tam, kde ostatní. Je to však poctivé zhodnocení situace, v níž se Williams nachází. Tým se sice v letech 2019 a 2020 výrazně zlepšil, ale stále se musí vzpamatovat z let, kdy bojoval jen o finanční přežití.“

Tým musí soupeře dohánět v oblastech, kde ostatní už jedou na plný plyn. „Z mnoha důvodů, hlavně finančních, se Williams trochu zasekl v minulosti,“ řekl Demaison v Brazílii. „Tohle byla priorita – investovat do aerodynamického tunelu, investovat do továrny a investovat do lidí.“

„Pomalu se dostáváme tam, kde jsme, ale vybudovat tým trvá dva až tři roky a dostat z něj maximum, to jsou další dva až tři roky. Je to dlouhá cesta.“

Formule 1 chce, aby rozdíly mezi týmy na trati nebyly tak velké. K tomuto cíli chce dojít řadou cest – aerodynamickým handicapem, kdy bude moci Williams jako poslední tým loňského Poháru konstruktérů využívat aerodynamický tunel nejvíce, změnou technických pravidel i rozpočtovým stropem. Capito však upozornil, že když začal fungovat rozpočtový strop, nebyli na tom všechny týmy samozřejmě stejně.

„A vidíme, že Williams neměl před zastropováním nákladů téměř co investovat, takže zaostával.“

„To, co děláme nyní, je jako operace otevřeného srdce, zatímco pacient běží maraton Musíte to zvládnout. Nemůžete jen tak říct: ‚Dobře, dáme si dvouletou pauzu, provedeme restrukturalizaci, všechno uděláme a pak se vrátíme.‘ Nemůžete to udělat. Máte tlak sezóny a tlak doma, kde si říkáte: ‚OK, co je to moderní tým formule 1? Jak to funguje?‘“

Na tyto otázky ale už bude u Williamsu hledat odpovědi někdo jiný.