Těžkosti doktora Marka. Se dvěma jezdci je nespokojen, třetího nechce

„Mezi Maxem a Pérezem je rozdíl, který mě netěší,“ řekl Helmut Marko pro nextgen-auto.com.

„V Red Bullu si myslíme, že by měl být Pérez po tolika závodech konzistentnější. Snažil se vytvořit vlastní nastavení vozu, místo aby kopíroval Maxovo, a to je možná pro jezdce to nejlepší, co může udělat.“

„Posuzujeme možnosti, zvažujeme je... ale nebudu jmenovat. Záměrem je potvrdit jezdce Red Bullu a AlphaTauri současně.“

Italský novinář Giorgio Terruzzi mezitím prohlásil, že mu Marko v soukromém rozhovoru prozradil, že „není spokojený“ s Pérezem, ale že je také „zklamaný“ z Cunody a že v žádném případě nechce Gaslyho vrátit do Red Bullu.

Terruzzi ve svém podcastu, který běží přímo na webu Red Bullu, také uvedl, že Red Bull zvažuje angažování jezdce z formule 2 nebo formule 3.