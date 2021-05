Těžkosti Alpine: Problémy s tunelem a nevyvíjený motor

Podle některých názorů vozy Alpine ožily z podobného důvodu jako Mercedes – sedl jim okruh, který je nenáročný na pneumatiky. Ať už je to jakkoliv, Alpine má svých problémů dost. Jeho šasi je kvůli souhře okolností nejstarší na startovním roštu. Tým také přiznal problémy s aerodynamickým tunelem a letošní motor se (plánovaně) nezlepšil tolik jako u soupeřů.

„Před několika týdny jsem v jednom rozhovoru řekl, a v tisku to bylo citováno, že jsme měli problémy s aerodynamickým tunelem jako takovým,“ řekl Marcin Budkowski.

„Ve skutečnosti jsme měli problémy v aerodynamickém tunelu. Přesně to jsem řekl. Bylo to ve dvou směrech. Měli jsme problémy související se změněnými pravidly a různými prvky proudění, které to na autě vyvolalo, a také jsme měli problémy s hardwarem – s tunelem a testováním. Takže důsledkem není to, že bychom ztratili více výkonu než ostatní, nebo že bychom ztráceli jinak, jen jsme ztratili čas na vývoj, který je ve formuli 1 cennou komoditou. Ztratili jsme několik týdnů vývoje a týdny vývoje se prostě proměnily v desetiny sekundy.“

Lepší motor až příští rok

Alpine se také nemůže příliš spolehnout na svůj motor Renault. Tým se před sezónou rozhodl v tomto ohledu soustředit na příští rok.

Budkowski si po třech závodech netroufá odhadnout, na jakém místě je z pohledu výkonu pohonné jednotky jejich motor.

„Je to teprve začátek a všichni děláme analýzu GPS a analýzu konkurenceschopnosti. Realita je docela složitá a potřebujete data z několika závodů, abyste si udělali dobrý obrázek, ale ano, máme skoro stejnou pohonnou jednotku jako vloni.“

„Provedli jsme menší evoluci a je to méně, než co udělali naši konkurenti. Byla to strategie, pro příští rok máme úplně novou pohonnou jednotku.“

„Máme omezené zdroje pro náš motor a s ohledem na to musíme volit strategii. Dospěli jsme k závěru, že nejlepším způsobem, jak dosáhnout zisku, je navrhnout nový motor pro rok 2022, a pokud by obětí bylo zachování stejné pohonné jednotky v letošním roce, pak to stálo za to.“

„Výsledkem je, že letos trochu trpíme z hlediska konkurenceschopnosti, ale musíte využívat své zdroje tím nejchytřejším způsobem a tohle je volba, kterou jsme museli udělat.“