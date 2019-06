Těžké, škaredé a všechny stejné. Takové mají být vozy pro rok 2021. Inženýry to vyděsilo

Podle Auto Motor und Sport inženýry podoba vozu pro rok 2021 vyděsila. Je to docela zvláštní, protože týmy byly do příprav pravidel zapojeny.

Po krátkém výkřiku se dostavilo ticho. FIA chce, aby se o pravidlech diskutovalo za zavřenými dveřmi. Informační embargo zatím funguje a fungovalo už předtím. FIA a F1 samy zveřejnily jen pár věcí. Kromě nich se objevovaly spíše obecné komentáře zástupců týmů.

Je to tak dobře. Dohodnout se na radikálních změnách bude těžké, ne-li nemožné a mediální přestřelky by tomu nepomohly.

Vzhled vozů

Týmy děsí zejména podstatně větší restrikce a omezení. Inženýři budou mít mnohem menší prostor pro kreativitu. Přibýt mají také standardizované díly.

Existují obavy, že auta budou vypadat úplně stejně a navíc nebudou ani pěkná. Podle jednoho z inženýrů to vypadá jako „větší indycar“. Nedokáže si představit, že podobná auta osloví mladé lidi od 20 do 25 let. Původní futuristický přístup zmizel.

S omezením rozvoru na 3,6 metrů jsou auta kratší, ale těžší. Hmotnost má být kolem 765 kg (dnes 743 kg).

Foto: Activepictures / Jiří Křenek