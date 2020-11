Těžké, pomalé a špatné. Jezdcům se nové pneumatiky nelíbí, chtějí zůstat u těch současných

Týmy letos používají pneumatiky z loňského roku, protože ty nové na konci loňské sezóny odmítly. V příštím roce měly přijít nové 18palcové pneumatiky, ale koronavirus vše posunul.

Pirelli drobně upravilo zejména přední pneumatiky a to i v reakci na problémy ze Silverstonu, kde došlo k defektům. Jezdci zkoušeli prototypy v Portugalsku a dnes v Bahrajnu poprvé testovali finální verzi. Další test je čeká v Abú Dhabí.

„Snažím se ze všech sil, abych nic neřekl,“ odpověděl Hamilton na otázku, co si o nich myslí.

„Máme tu tým Pirelli. Mám maximální úctu k lidem, kteří sem přijíždí, vozí nám pneumatiky a udržují nás v bezpečí. Dělají úžasnou práci.“

„Poslední dva roky jsme měli stejnou pneumatiku. Na konci roku 2019 přišli s novou pneumatikou, což obvykle dělají. Bylo to horší, a tak řekli, ať si necháme pneumatiku z loňského roku.“

„Měli teď dva roky na to, aby vyvinuli lepší pneumatiku. A přišli s pneumatikou, která je o tři kila těžší a o sekundu pomalejší na kolo.“

„Vím, že pro fanoušky to ve skutečnosti nic nemění, ale z pohledu jezdce spolupracujeme se značkami a partnery, kteří jsou lídry v technologii a posouvají ji vpřed. Pokud se po dvou letech vývoje vracíte zpět, tak, nevím, co se to děje.“

„Určitě z nich nemám dobrý pocit. Raději bych zůstal u současných pneumatik. Pokud je to vše, co mají, a to nejlepší, co dokáží, což tak evidentně je, bude lepší zůstat u těchto pneumatik.“

Pneumatiky kritizují také ostatní

„Jsou pomalé a neposkytují moc přilnavosti,“ řekl Albon. „Domnívám se, že byly o sekundu pomalejší, než co máme teď.“

„Je trochu složitější na nich řídit, žádný velký rozdíl,“ uvedl Norris.

„Nejsou krokem vpřed, právě naopak,“ řekl Vettel. „Asi to stojí za pokus, ale doufám, že tyto pneumatiky znovu neuvidíme. Jsou o dost horší ve srovnání s těmi, které nyní používáme.“

Podle Vettela pneumatiky nezlepšují problém s přehříváním a zhoršují všechny problémy, se kterými se jezdi potýkají.

„Pokud je to jediná možnost pro rok 21, pak bych rozhodně rád zůstal u pneumatik z roku 2019.“

Pirelli není překvapeno

Pirelli tvrdí, že komentáři není překvapeno. Výkon se prý zlepší, až budou vozy příští rok optimalizovány pro nové pneumatiky.

„Pneumatiky pro rok 2021 potřebují jiný druh nastavení vozu,“ řekl Mario Isola, který kvůli pozitivnímu testu na koronavirus sleduje dění z domova. „Týmy a inženýři mají nyní dost času na to, aby to zjistili a upravili.“