Těžké dny u Porsche. Stříbrní piloti z Le Mans prožili hrozivý víkend na Nürburgringu

Hvězdní tovární piloti Porsche Kevin Estre a Laurens Vanthoor společně v Le Mans ještě s třetím parťákem Mattem Campbellem vybojovali druhé místo. O víkend později startovali oba v další slavné čtyřiadvacetihodinovce, kterou hostil Nürburgring. Jenže na závodní víkend na legendární „severní smyčce“ by nejradši rychle zapomněli.

Vanthoor s Estrem po závodě na trati La Sarthe s prototypem Porsche 963 LMDh přesedli na Nordschleife do vozů 911 GT3 R. Právě speciály GT3 bojují v nejslavnějším německém vytrvalostním podniku o absolutní triumf. Na „starém“ Nürburgringu stejně jako v Le Mans platí, že vítěze si vybírá sama závodní trať. A jako první to pocítil Belgičan.

Laurens Vanthoor dostal důvěru pro závěrečnou část kvalifikace na slavný závod, ve které měl zabojovat o pole position. Jenže už v prvním rychlém kole udělal chybu a s neovladatelným vozem tvrdě narazil do bariéry. Už v pátek tak bylo jasné, že modré Porsche #16 posádky Laurens Vanthoor, Patric Niederhauser, Ricardo Feller, Patrick Pilet do závodu ani neodstartuje.

„Poslední dobou se všechno dařilo dobře, ale v životě občas dostanete pořádný budíček. A tohle byl ten případ. V kvalifikaci jsem měl obrovskou nehodu, asi největší v mé kariéře. Jsem vděčný za to, že jsem poté mohl jen tak odejít. Ale perfektní instagramové story ode mě nečekejte, realita je totiž tvrdá. Bolí mě celé tělo, a hlavě bude chvíli trvat, než to celé zpracuje. Bezpochyby to ale překonám,“ napsal Vanthoor na své sociální sítě. Právě páteční nehodu ze „smyčky“ považuje Belgičan za nejhorší v kariéře, i když už v minulosti třeba vyhrál Světový pohár vozů GT v Macau jízdou po střeše…

To nejhorší pro Porsche však mělo na Nürburgringu teprve přijít. Po Vanthoorově nehodě vyhrál odloženou kvalifikaci jeho parťák z posádky ve WEC Kevin Estre. Francouz tak dostal na pole position typicky žlutozelené Porsche týmu Manthey. A jeho posádka poté v závodě dominovala. Kevin Estre se střídal s Ayhancanem Güvenem a Thomasem Preiningem a právě Porsche #911 této trojice projelo v neděli s úderem čtvrté odpolední pod šachovnicovou vlajkou na prvním místě. Jenže nevyhrálo…

Smutným hrdinou dramatu byl právě kvalifikační vítěz Estre. Francouz kolem nedělního poledne na prvním místě odolával tlaku ze strany BMW M4 GT3 #98 týmu ROWE Racing a v hustém provozu na trati se snažil co nejrychleji předjet pomalejší Aston Martin Vantage GT4 #179 týmu Dörr Motorsport. V rychlém sledu událostí se Estre domníval, že dostane prostor k předjetí na vnitřku jedné ze zatáček, kde ho ale pilot Astonu tak rychle neočekával. Došlo tak ke střetu. Estreho Porsche vyvázlo jen se škrábancem, zatímco Aston šel po hrozivém nárazu do svodidel přes střechu. A komisaři byli neoblomní. Porsche týmu Manthey dostalo po dokončení závodu penalizaci 100 sekund, což ho odsunulo na druhé místo. Vítězství tak oficiálně získali v cíli druzí piloti BMW #98 Augusto Farfus, Jesse Krohn, Raffaele Marciello a Kelvin van der Linde.

„Projížděli jsme tam hustou dopravou pomalejších vozů a vůz GT4 přede mnou dostal třikrát signál modrými vlajkami. Jeho pilot nechal otevřenou vnitřní stopu pro třikrát zalomenou pravou zatáčku, takže jsem ho chtěl vnitřkem předjet. Jenže on pak zatočil doprava a najednou tam už prostor nebyl. Viděl jsem, že se blíží, začal jsem brzdit, už jsem byl na obrubníku a prostě jsem neměl kam dál uhnout,“ popsal událost ze svého pohledu Kevin Estre na tiskové konferenci po závodě.

Ještě během závodu podal tým Manthey proti penalizaci protest, ten byl ale zamítnut. Konečné výsledky by tak měly platit. Vanthoor s Estrem se budou moci o společné zážitky podělit 13. července v Sao Paulu, kde se opět sejdou v jedné posádce prototypu Porsche 963 LMDh pro další závod vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC.