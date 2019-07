Testy WEC v Barceloně: pětice prototypů LMP 1 v jedné sekundě

Týmy LMP 1, LMP 2, LMGTE – PRO a LMGTE – AM měly v Barceloně k dispozici celkem 16 testovacích hodin rozdělených do čtyř session. V úterý i ve středu se na trati jezdilo dopoledne od 10:00 do 14:00 a večer od 17:00 do 21:00. Z Barcelony se budou účastníci WEC přesouvat na Silverstone, kde je bude 1. září čekat první závod sezóny 2019/2020.

Nová sezóna poté bude mít, na rozdíl od minulé „supersezóny“, poměrně hustší závodní kalendář v obdobní evropské zimy. Závody v prosinci a v únoru budou svátkem pro fanoušky sportovních vozů a vytrvalostních závodů a fanouškům formule 1 ukrátí čekání na první závod roku 2020, který bude tradičně hostit Melbourne.

Kalendář sezóny FIA WEC 2019/2020

4 hours of Silverstone, 1. září 2019

6 hours of Fuji, 6. října 2019

4 hours of Shanghai, 10. listopadu 2019

8 hours of Bahrain, 14. prosince 2019

6 hours of Sao Paulo, 1. února 2020

1000 miles of Sebring, 20. března 2020

6 hours of Spa, 2. května (25. dubna) 2020*

24 hours of Le Mans, 13.-14. června 2020

*možná změna data z důvodu termínové kolize se závodem formule E

Při pohledu do kalendáře se můžeme všimnout novinky v podobě různých délek závodů a také návratu dvou okruhů, na kterých v minulosti šampionát WEC pravidelně závodil. Jmenovitě se jedná o Interlagos u Sao Paula a také o bahrajnský Sakhir.

Méně vozů, ale vyrovnanější časy v LMP 1

Sezóna 2019/2020 bude derniérou vrcholné třídy LMP 1 před příchodem nových pravidel od sezóny následující. Tato kategorie sportovních prototypů si v minulých letech zažila dlouhý vzestup, ale také strmý pád. Svého času až čtyři tovární týmy Audi, Toyota, Porsche a Nissan bojovaly o celková vítězství v závodech mistrovství světa. Projekt Nissanu byl však propadákem a byl brzy ukončen a z LMP 1 se navíc kvůli aféře „dieselgate“ a vysoké finanční náročnosti stáhly tovární stáje Audi a Porsche.

Toyota tak zbyla jedinou továrnou s hybridním vozem ve startovním poli, čehož se pokusila využít celá řada soukromých týmů, které vycítily šanci na úspěch v Le Mans. Do LMP 1 se z LMP 2 vrátil tradiční tým Rebellion Racing a do vrcholné třídy zamířila také ruská stáj SMP Racing s velkým finančním zázemím a jezdeckými hvězdami. Ve vrcholné kategorii sportovních vozů jsme v sezóně 2018/2019 vídaly také týmy ByKolles a DragonSpeed a závodů se měly účastnit i prototypy Ginetta G60-LT-P1, britský výrobce však neměl dobrou ruku s výběrem partnera pro kampaň v mistrovství světa a pro tyto vozy tak bude první kompletní sezóna ve WEC až ta následující pod hlavičkou dceřiného týmu Ginetty LNT.

I přes veškeré snahy z řad organizátorů a samotných týmů se však sezóna 2018/2019 nesla ve znamení dominance Toyoty. Systém „Equivalence of Technology“, který měl zajistit výkonnostní vyrovnání hybridních továrních vozů se soukromými prototypy bez hybridního pohonu, příliš účinku nepřinesl a privátní prototypy se tak časům Toyoty přibližovaly především díky vlastnímu vývoji nových vozů. Ten byl u týmů Rebellion Racing a SMP Racing meziročně skutečně signifikantní, ani to však na porážku Toyot nestačilo. Frustrovaná ambiciózní stáj SMP Racing se tak rozhodla svůj program v LMP 1 ukončit už po jediné sezóně…

22 teams, 8 rounds, 70 hours of racing on the best race tracks in the world: #WEC Season 8 is on.#Prologue2019 pic.twitter.com/CqNxIXB7j9 — WEC 🏖️🔜👉🇬🇧🏁 (@FIAWEC) July 23, 2019

Kvůli „odpadnutí“ ruského týmu jsou tak do sezóny 2019/2020 přihlášeny v LMP 1 pouze tři týmy – Toyota (Toyota TS050 Hybrid), Rebellion Racing (Rebellion R13 Gibson), LNT (Ginetta G60-LT-P1 AER). Toyota i LNT absolvují všechny závody se dvěma vozy, zatímco tým Rebellion bude střídavě startovat s jedním, nebo se dvěma prototypy. Do několika závodů by chtěl s vlastním vozem CLM P1/01 zasáhnout i tým ByKolles, který neabsolvuje celou sezónu z důvodu příprav na vstup do nové kategorie „hypervozů“ od sezóny 2020/2021.

ACO (promotér WEC a 24 hodin Le Mans) ve spolupráci s FIA pracuje na předělání systému „Equivalence of Technology“, aby byla před novou sezónou zvýšena jeho účinnost (v rámci „EoT“ se pracuje s hmotností vozů, s využitelnou energií z paliva na jedno kolo, s tlakem turba, atp.)

Změny v „EoT“ a zároveň pokračující vývoj soukromých vozů LMP 1 se projevily již během testů v Barceloně. Absolutně nejrychlejší čas testů 1:29.141 zaznamenal Jose Maria Lopez s vozem Toyota TS050 Hybrid #7, který tak o pouhých pár tisícin porazil týmového kolegu z vozu #8 Kazukiho Nakadžimu.

Toyoty tak zůstávají i nadále na čele, o pouhých 267 tisícin sekundy však za nejlepším Lopezovým časem zaostal tradičně rychlý Američan Gustavo Menezes s prototypem týmu Rebellion Racing. Do sekundové ztráty se zásluhou bývalého pilota formule 2 Lucy Ghiotta dostala i lepší z obou Ginett (prototyp #6, čas 1:29.697) a také druhý vůz týmu Rebellion, se kterým čas 1:29.807 zajel Bruno Senna.

Svá první kola v Barceloně s prototypem Toyota absolvovala také vycházející hvězda vytrvalostních závodů Thomas Laurent (viz foto). Jednadvacetiletý Francouz debutoval ve WEC v roce 2017, kdy s vozem LMP 2 obsadil celkové druhé místo v Le Mans a o rok později se na slavné pódium vrátil, když dojel na třetím místě s týmem Rebellion Racing. Mladého talentu si všimla Toyota, která si tak do budoucna zajistila jeho služby. Laurent je nyní rezervním a testovacím pilotem japonského týmu a závodit bude v sezóně 2019/2020 ve třídě LMP 2 u stáje Alpine.

Kromě Laurenta se s Toyotou, která před novou sezónou přepracovala aerodynamiku svých vozů, svezl také Brendon Hartley, který v posádce prototypu #8 nahradil Fernanda Alonsa. V testech se s vozy LMP 1 svezli i další zajímaví jezdci. Za Rebellion Racing testovali třeba Felipe Nasr nebo Norman Nato a prototypy Ginetta si mimo jiné vyzkoušeli Guy Smith nebo Stephane Sarrazin.

De Vries a di Resta nejrychlejší v LMP 2

Ve třídě LMP 2 se během testů o nejlepší čas přetahovali především Nyck de Vries a Paul di Resta. Lepší byl nakonec mladší z obou pilotů, tedy de Vries, který s prototypem Oreca 07 Gibson stáje Racing Team Nederland zaznamenal během středečního večera své osobní maximum v hodnotě 1:31.659.

Pro de Vriesovu holandskou stáj to byly jedny z prvních dní s novým šasi Oreca 07. Až do loňské sezóny totiž tým, pro který jsou charakteristické barvy sítě supermarketů Jumbo, využíval šasi Dallara P217. Spolu s de Vriesem budou posádku žlutého prototypu opět tvořit Giedo van der Garde a Frits van Eerd.

V podobné situaci jako Racing Team Nederland je i di Restův United Autosports. Britsko-americká stáj, které šéfuje boss McLarenu Zak Brown, po několika sezónách s vozy Ligier JS P217 v evropské Le Mans Series nyní objevuje neprobádané vody FIA WEC s novým šasi Oreca 07.

Nováčkem v LMP 2 bude ve WEC i italský tým Cetilar Racing, který do nové sezóny 2019/2020 jako jediný ve startovním poli nasadí vůz Dallara P217. Dalšími nováčky, kteří podobně jako Cetilar Racing do WEC přecházejí z evropské Le Mans Series, jsou týmu Cool Racing a High Class Racing, oba s prototypy Oreca 07.

V LMP 2 bude v sezóně 2019/2020 závodit celkem osm vozů. Všechny prototypy LMP 2 využívají shodný osmiválcový motor Gibson o objemu 4.2 litrů.

Ferrari a Porsche určují tempo v LMGTE – PRO

Ve třídě LMGTE – PRO, která má podobně jako LMP 1 ve WEC status mistrovství světa, budou v sezóně 2019/2020 startovat po odchodech Fordu a BMW tři tovární týmy Ferrari, Porsche a Aston Martin.

Největší novinku si pro sezónu 2019/2020 přichystalo Porsche, které začátkem července na festivalu v Goodwoodu představilo novou generaci závodního speciálu 911 pod označením 911 RSR-19. Ta se oproti generaci předchozí vyznačuje především úpravami v oblasti aerodynamiky. U nového vozu se změnil zadní difuzor a vývody výfukové potrubí se přesunuly do stran.

Vozy Ferrari 488 GTE EVO a Aston Martin Vantage se změnily pouze v oblasti barevného designu.

Nejlepší čas testů v LMGTE – PRO 1:43.593 zaznamenal s vozem Ferrari #71 španělský bývalý pilot DTM Miguel Molina. O pouhých osmapadesát tisícin za ním zaostal Kevin Estre s novým Porsche.

Nejlepší čas s vozem Aston Martin 1:44.953 zapsal Dán Marco Sorensen, který bude opět tvořit závodní dvojici s krajanem Nickim Thiimem.

Úřadující šampioni na čele v LMGTE – AM

Ve třídě LMGTE – AM bude v sezóně 2019/2020 startovat rekordní počet jedenácti vozů.

Během testů v Barceloně byl nejrychlejším týmem této kategorie Project 1 s vozem Porsche 911 RSR, který se v sezóně 2018/2019 stal šampionem třídy LMGTE – AM. Povzbuzen tímto úspěchem nasadí německá stáj do sezóny 2019/2020 hned dva vozy Porsche.

O nejlepší čas testů se v LMGTE – AM postaral italský junior Porsche Matteo Cairoli, který s vozem #57 týmu Project 1 zaznamenal čas 1:44.467.

Foto: Toyota Gazoo Racing; Rebellion Racing; Racing Team Nederland; United Autosports; Porsche; Aston Martin Racing