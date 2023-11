Testy WEC: Švarcman nejrychlejší s Ferrari, Rossi poprvé v LMP 2

Neděle po sobotní finálové osmihodinovce WEC patřila v Bahrajnu tradičně nováčkovským testům. Těch se letos zúčastnilo několik hvězdných jmen. Po trati kroužil třeba devítinásobný mistr světa silničních motocyklů Valentino Rossi či aktuální šampion DTM Thomas Preining.

Nejrychlejší ze všech byl ovšem někdo jiný. Tovární pilot Ferrari Robert Švarcman dostal v Bahrajnu příležitost otestovat vítězný hypervůz z Le Mans 499P. Rusko-izraelský jezdec se nakonec dostal na úroveň 1:48.559 a o 66 tisícin sekundy tak překonal Willa Stevense, který jezdil s Porsche 963 LMDh týmu JOTA Sport.

„Konečně jsem měl možnost otestovat hypervůz Ferrari. Bylo to velmi zajímavé a já jsem velmi spokojený s mým výkonem a i rychlostí, s jakou jsem se na toto auto dokázal adaptovat. Fakt, že jsem byl nakonec nejrychlejší ze všech, mě dělá šťastným,“ okomentoval svůj výkon čtyřiadvacetiletý rodák z Tel Avivu.

Vicemistr formule 2 z roku 2021 a oficiální rezervní pilot Ferrari pro formuli 1 se navíc netají tím, že bych nechtěl zůstat jen u pouhého testování. Švarcman letos v barvách Scuderie závodil s vozem 296 GT3 v GT World Challenge Europe Endurance Cup, kde svým dílem přispěl k vítězství Ferrari v závěrečném závodě v Barceloně. Po úspěšném debutu na scéně sportovních vozů by nyní závodník s izraelskou licencí rád zamířil na plný úvazek do WEC.

„Obecně se velmi rychle dokážu adaptovat na cokoliv. S monopostem IndyCar jsem se velmi rychle sžil, to samé platilo při mém testování formule E v Berlíně. I tam jsem byl velmi dobrý. Nepotřebuji mnoho času, opravdu rychle se učím a jsem na to pyšný,“ uvedl Švarcman pro sportscar365.com po své premiéře v kokpitu Ferrari 499P.

„Letošní sezonu jsem strávil ve voze GT3 a více méně jsem pochopil, jak fungují vytrvalostní závody. Další rok už nepotřebuji, nemyslím si, že bych ještě měl, co se učit. Mojí ambicí je pochopitelně učinit příští rok další krok směrem vzhůru v mé kariéře,“ netají se Švarcman ambicemi získat závodní sedačku v jednom z hypervozů Ferrari. Všech šest míst je sice nyní obsazeno, nicméně pro Izraelce by mohl hrát fakt, že Ferrari zvažuje nasazení třetího vozu do WEC pro zákaznický tým.

Kromě Švarcmana testovala hypervůz Ferrari 499P také dvaadvacetiletá Francouzka Lilou Wadoux. Talentovaná závodnice se letos v belgickém Spa stala první ženou, která vyhrála závod WEC. Stalo se tomu tak s vozem Ferrari 488 GTE ve třídě LMGTE – AM, nicméně tentokrát Wadoux usedla rovnou do rudého vozu královské kategorie sportovních vozů. Její nejlepší čas měl hodnotu 1:49.488 a na Švarcmana tak ztratila necelou sekundu.

V seznamu jezdců, kteří v neděli poprvé testovali sportovní prototyp, byl také čerstvý šampion DTM Thomas Preining. Pilot Porsche usedl do speciálu 963 LMDh (tovární vůz #5) a zaznamenal čas 1:50.603. Pro srovnání, absolutně nejlepší čas víkendu v Bahrajnu zajel v páteční kvalifikaci na sobotní osmihodinovku Brendon Hartley s Toyotou GR010 Hybrid #8. Novozélanďan získal pole position s časem 1:46.564.

Legendární Rossi poprvé v LMP 2

Velká pozornost se o víkendu v Bahrajnu upírala též do garáže belgické stáje WRT. Šéf týmu Vincet Vosse se v sobotu po vítězném doublu radoval ze zisku mistrovského titulu ve třídě LMP 2 (i s Robertem Kubicou mezi jezdci) a v neděli již dohlížel na debut motocyklové legendy Valentina Rossiho.

Devítinásobný mistr světa silničních motocyklů si po sezoně s BMW M4 GT3 právě týmu WRT v seriálu GT World Challenge Europe poprvé v kariéře vyzkoušel prototyp LMP 2. Ten pro nedělní testování symbolicky dostal nálepku s číslem 46 a Rossi s ním absolvoval celkem 67 kol. Nejlepší Italův čas měl hodnotu 1:55.118. Nejrychlejším pilotem testů v rámci LMP 2 byl týmový kolega Romana Staňka z formule 2 Clement Novalak s časem 1:54.283, na kterého Rossi ztratil lehce přes osm desetin sekundy.

Ambicí Rossiho je absolvovat příští rok kompletní sezonu WEC a debutovat tak v Le Mans. Třída LMP 2 však už nebude součástí vytrvalostního mistrovství světa, italský závodník by tak měl figurovat v nové kategorii LMGT3 jako člen posádky BMW M4 GT3 týmu WRT.

„Už pro tento tým závodím dva roky a je to velmi dobrý tým. Jsem velmi šťastný. Do Bahrajnu jsem přijel také proto, abych viděl sobotní závod. Možná budu příští rok ve WEC také závodit, to se ještě uvidí. Každopádně takový je můj cíl,“ uvedl Rossi pro dailysportscar.com.

Příští sezona vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC odstartuje začátkem března novým závodem v Kataru.