Testy v Le Mans: Giovinazzi s Ferrari na čele, Button proháněl NASCAR

Nedělními oficiální testy na trati La Sarthe odstartoval v Le Mans závodní týden, který o nadcházejícím víkendu uzavře legendární čtyřiadvacetihodinovka. Závod na 24 hodin Le Mans letos slaví 100 let od svého prvního ročníku a fanoušci doufají v bitvu hypervozů Toyota a Ferrari o vítězství. Scuderia se po 50 letech vrátila do nejvyšší třídy sportovních vozů, a právě rudé vozy z Maranella byly při testování nejrychlejší.

Na úvod je nutné připomenout, že před Le Mans došlo k nemalé úpravě balančního systému Balance of Perfomance, která má vliv na výkonnost vozů startujících v nejvyšší třídě Le Mans Hypercar (speciály LMH a LMDh). Nejvíce byla touto úpravou zasažena Toyota, která vyhrála první tři závody sezony vytrvalostního MS WEC. Japonské vozy dostaly navíc téměř 40 kg zátěže. O úpravách BoP jsme podrobně psali zde.

Nedělní testování bylo v Le Mans rozděleno na dvě tříhodinové session, přičemž absolutně nejlepších časů jsme byli svědky v odpolední části. Antonio Giovinazzi se za volantem Ferrari 499P #51 postaral o vůbec nejlepší čas testů 3:29.504. Na více než třináctikilometrovém okruhu, který z velké části vede kolem Le Mans po běžných komunikacích, na něj lehce přes jednu desetinu ztratil Laurens Vanthoor s Porsche 963 LMDh #6. Pokud by takto dopadla kvalifikace, startoval by z první řady po boku hypervozu prototyp LMDh se standardizovaným hybridním systémem a šasi od jednoho ze schválených dodavatelů.

Pro Toyotu, která chce v Le Mans protáhnout šňůru pěti po sobě jdoucích vítězství, testování neproběhlo úplně hladce. V dopolední části to byl Mike Conway, kdo v pasáži mezi Esses de la Forest a Tertre Rouge havaroval a výrazně poničil hypervůz GR010 Hybrid #7. Přesto právě tato Toyota byla nakonec rychlejší z dvojice japonských vozů, když s ní Kamuj Kobajaši odpoledne zajel čas 3:29.827 a zařadil se tak na třetí místo kombinovaného pořadí dopolední a odpolední části testů.

Pod hodnotu 3:30 se v testech dostalo ještě Ferrari #51 a Porsche #75, za které se hned na šesté místo zařadilo Porsche #5. Všechny tři německé tovární vozy startující pod hlavičkou týmu Penske se tak dostaly do nejlepší šestky.

Co se týče Peugeotu, tak hypervůz 9X8 #93 v dopolední části zastavil na rovince Hunaudieres a jako nepojízdný způsobil vyvěšení červených vlajek. Do boxů se vrátil na korbě odtahového vozu, problémem měla být závada na hybridním systému. V odpolední části se ovšem vůz vrátil na trať a s časem 3:30.427 se zařadil na sedmé místo absolutního pořadí. Sesterský speciál #94 naopak fungoval bezchybně, dokonce byl se 70 odjetými koly (953.82 km) nejaktivnější vozem na trati. S časem 3:31.093 uzavřel elitní desítku.

Nejlepší ze tří Cadillaců LMDh byl vůz #2 na osmém místě (3:30.673), soukromé Porsche #38 týmu JOTA Sport skončilo jedenácté (3:31.290) hned před Vanwallem týmu ByKolles (3:31.453) a Glickenhausem #708 (3:31.711).

Nejlepší čas třídy LMP 2 3:35.472 je zapsán u prototypu Oreca 07 Gibson #28 stáje JOTA Sport.

Nejspíš ve vlastním výkonnostním vakuu se bude pohybovat vůz startující v experimentální třídě. Speciál Chevrolet Camaro ZL 1, který vychází z aktuálního vozu Next Gen NASCAR, si v testech zapsal čas 3:53.761. Postaral se o něj šampion DTM a vítěz Le Mans Mike Rockenfeller, který se střídá v posádce s mistrem světa F1 z roku 2009 Jensonem Buttonem a sedminásobným šampionem NASCAR Cup Series Jimmiem Johnsonem.

Vůz NASCAR v Le Mans se v celkovém pořadí testů zařadil přesně mezi konce třídy LMP 2 a čelo kategorie LMGTE – AM. V té bylo v neděli nejrychlejší Ferrari 488 GTE Evo #66 týmu JMW Motorsport s časem 3:56.088.

Program v Le Mans bude pokračovat středečním prvním tréninkem od 14:00 do 17:00. Poté bude na programu úvodní část kvalifikace od 19:00 do 20:00 a druhý volný trénink od 22:00 do půlnoci. Od kvalifikační session vysílá vše živě Eurosport.