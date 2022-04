Testy F2: V mokré Barceloně byl nejrychlejší Nissany

Dopolední část

Dle kapek deště a temných mraků to vypadalo, že formuli 2 čeká propršený druhý testovací den. Přesto v dopolední části zůstávala trať ještě poměrně suchá.

První nejrychlejší čas dne stanovil Verschoor s hodnotou 1:29,328 před Iwasou.

Během dopoledne došlo k řadě červených vlajek. Nejdříve kvůli Satovi, který s kouřícím motorem zůstal stát na cílové rovince. V nepříznivých povětrnostních podmínkách se ukázalo pro piloty velmi obtížné zvládnout zatáčku číslo pět. Nad svým vozem tam ztratil kontrolu Iwasa, Hughes a Caldwell. O červenou vlajku se postaral i Vips, když zastavil v zatáčce č. 11 a a podruhé Caldwell, který zastavil v zatáčce č. 4.

I přes tolik červených vlajek se pilotům podařilo odjet poměrně dost kol, Fittipaldi jich zvládl dokonce 52.

Když se situace na trati uklidnila, Nissanymu se podařilo překonat zatím prvního Verschoora o více než půl sekundu a uzmul pro sebe nejrychlejší čas dopolední části. Verschoor se posunul na druhé místo, Iwasa na třetí. První pětici doplnil Boschung a Williams. Jelikož do odpolední části zasáhl déšť, byly tyto časy nakonec i nejrychlejšími časy celého dne.

Odpolední část

První nejrychlejší čas odpoledne stanovil Vips s hodnotou 1:30,148 . Následně ho ale překonal Armstrong s časem 1:29,752 a poté i Drugovich.

Přišla krátká pauza, když Williams zůstal stát v poslední zatáčce a byla vyvěšena jediná červená vlajka odpoledne. K jiným totiž ani nebyla příležitost.

Začalo pršet. Ale pršelo příliš málo na to, aby piloti přezuli na pneumatiky do mokra, ale příliš hodně na pneumatiky do sucha. Což vedlo k tomu, že vozy uvízly v garážích.

Na trať se piloti opět vydali až v poslední půlhodině a to již nebyl žádný prostor pro zlepšení.

Výsledky (dopoledne)

P Jezdec Tým Čas / Ztráta Kol 1 Roy Nissany DAMS 1:28.812 37 2 Richard Verschoor Trident 0.516 34 3 Ajumu Iwasa DAMS 0.784 23 4 Ralph Boschung Campos Racing 0.883 29 5 Calan Williams Trident 0.890 40 6 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1.025 38 7 Liam Lawson Carlin 1.086 36 8 Jehan Daruvala Prema Racing 1.245 41 9 Olli Caldwell Campos Racing 1.433 33 10 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1.457 26 11 Logan Sargeant Carlin 1.573 38 12 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1.621 52 13 Frederik Vesti ART Grand Prix 1.656 39 14 Dennis Hauger Prema Racing 2.476 38 15 Felipe Drugovich MP Motorsport 4.557 44 16 Clément Novalak MP Motorsport 4.843 40 17 Jack Doohan Virtuosi Racing 5.370 49 18 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 5.507 49 19 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 5.519 41 20 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 6.225 26 21 Marino Sato Virtuosi Racing 6.666 13

Výsledky (odpoledne)