Online: poslední den předsezónních testů

11:16: Grosjean měl problémy v sedmé zatáčce, ale vyhnul se bariérám.

11:01: Teď už to Pérezovi vyšlo. Na C3 dává 1:16.658

10:42: Pérez byl nejrychlejší v prvních dvou sektorech na C3. Nakonec je z toho třetí místo. Druhý je Grosjean.

10:34: Sainz nazul zřejmě C4 a zrychlil o 2 setiny.

10:25: Kimi v hodinách... už tradičně v poslední zatáčce, kde jsme viděli hodiny už mnohokrát. Icemana to nerozhodilo,nevrátil se ani do boxů a pokračuje.

10:09: Sainz nazul žluté C3 a zrychluje na 1:16.822

10:08: Williams jezdí s novým zadním křídlem.

9:50: Leclerc si zapisuje čas, ale my teď sledujeme Sainze, který zrychluje na 1:17.255 na C2.

9:49: Pokud se podíváme na celkový počet odjetých kol, tak největší resty mají Williams a Haas. Ale i Haas už odjel v testech 534 kol, což je přes 70 % toho, co nejaktivnější Mercedes.

9:48: Leclerc a Russell zatím bez času. Prvně jmenovaný ale znovu na trati.

9:34: Sainz se postupně zlepšil na 1:17.5

9:18: Na první místo jde Sainz: 1:18.109. Čas mají na kontě také Grosjean, Riccirdo, Hamilton a Räikkönen

9:12: první čas si zapisuje také Räikkönen

9:04: Hamilton na nic nečeká a zapisuje si čas.

9:03: na trati jsme už viděli všech 10 vozů

9:02: na trati už i Hamilton, který toho včera odpoledne kvůli problému s motorem moc neodjel.

9:00: A první vozy hned na trati... Räikkönen, Grosjean, Albon, Leclerc, Ricciardo, Russell.

9:00: začínáme

The final day of #F1Testing is GO!



Follow all of the action by keeping your 👀 on our live blog: https://t.co/rliZJDdANM#F1 pic.twitter.com/uLblOWMbcF