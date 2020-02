Online: První den předsezónních testů, prezentace Haasu a Alfy Romeo

Aktualizovat

10:24: Pérez přebírá vedení.

10:14: Sainz zrychluje na 1:18.211

10:13: Leclerc je o 2 setiny rychlejší než Verstappen.

10:11: Verstappen jde na druhé místo se ztrátou 0,185 s na Sainze.

10:06: Renault jezdí s velmi pěkným černým zbarvením (viz galerie), ale mělo by jít jen o zbarvení pro testy.

9:59: Verstappen se jako první dostal přes 20 kol.

9:42: Fotka ze startovní rovinky před začátkem testů...

9:41: Jezdci s časem...

9:34: podle live timingu (v oficiální aplikaci) Sainz zastavil na trati, ale ve skutečnosti se vrátil do boxů.

9:34: Pérez jde na druhé místo.

9:29: Sainz 1:18.974, druhý Leclerc, třetí Verstappen.

9:22: Sainz přebírá vedení – 1:19.873

9:16:

9:14: Leclerc si zapisuje čas.

9:08: Bottas postupně zrychluje. Na trati už i ferrari.

9:06: Bottas na C2 stanovuje první čas – 1:29.375

9:01: první vozy na trati

9:00: začínají předsezónní testy 2020.

8:38: Změna u Ferrari! Sebastian Vettel se necítí dobře, dnes tak bude jezdit Charles Leclerc.

8:35: Na cílové rovince se fotí a filmuje...

8:27: Video – nová alfa romeo

8:22: Nová alfa romeo... krásná, že? Fotky v galerii za chvíli.

8:20: na prezentaci alfy máme čtyři jezdce. Kromě těch závodních také Kubicu, který už brzy usedne do vozu a Tatianu Calderón, která se stala testovací jezdkyní,

8:08: Za chvíli Alfa Romeo, kterou jsme zatím viděli jen ve Fioranu s valentýnským zbarvením.

8:01: Tak nejdříve Haas....

Ya tenemos aquí al @HaasF1Team VF20 Here we are the VF20 Haas pic.twitter.com/yosU7kqi90

7:49: Ráno bychom měli také poprvé vidět renault...

7:44: devět z deseti týmů už svůj vůz vyzkoušelo. Včera třeba Ferrari. Filmovací dny proběhly na okruzích v Missanu, Silverstonu, Fioranu a v Barceloně. Jediný, kdo ještě neujel nic, je Racing Point.

7:42: motorhomy...

Some new looks and some suitably sustainable recycled bits too. Sunrise, Day 1, 2020. pic.twitter.com/iZjv618Kr7