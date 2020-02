Online: Druhý den druhých testů

Aktualizovat

P Jezdec Tým Čas Kol 1 Vettel Ferrari 1:16.841 74 2 Stroll Racing Point 1:17.118 56 3 Latifi Williams 1:17.313 77 4 Norris McLaren 1:17.573 53 5 Verstappen Red Bull Racing 1:17.738 31 6 Bottas Mercedes 1:17.985 47 7 Ocon Renault 1:18.013 37 8 Magnussen Haas F1 1:18.225 42 9 Ricciardo Renault 1:19.363 15 10 Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1:19.670 16 11 Gasly Alpha Tauri 1:22.566 82 12 Albon Red Bull Racing 1:24.429 7 13 Hamilton Mercedes 0

15:35: červené vlajky, Hamilton odstavuje vůz

15:15: Hamilton na trati.

15:13: Hamilton by měl brzy vyjet...

15:01: Mercedes a Hamiltona jsme zatím neviděli. Čekáme i na Giovinazziho, který odpoledne boural.

14:38: přidal se i Albon.

14:31: Ricciardo poprvé na trati.

14:21: Na trati už byl i Vettel. Nyní se přidal Stroll.

14:12: Na trati i Latifi.

14:04: Renault se pochlubil, že tým jezdí stále s jedním motorem.

14:01: Gasly jako první na trati.

14:00: Mercedes, Red Bull a Renault pro odpoledne střídají jezdce.

14:00: pokračujeme...

13:00: začíná přestávka na oběd.

12:47: Vettel –1:16.841 na C5

12:26: na trati byl slušný nepořádek, ale už je pryč. Pokračujeme...

12:16: Vettel oslavil svůj čas hodinami v páté zatáčce. Červené vlajky kvůli štěrku.

Another spin at Turn 5 🚨



Vettel is the latest driver to go off after testing the limits #F1 #F1Testing pic.twitter.com/z5j5LFVCNm — Formula 1 (@F1) February 27, 2020

12:13: A Vettel na měkčí sadě C4 1:17.093

12:10: Vettelův čas 1:17.249 je zatím nejrychlejším časem od Ferrari v testech.

12:05: Vettel jezdí na žlutě značených pneumatikách, jde na druhé místo.

11:53: pokračujeme..

11:37: A Verstappen v kačírku. Nemůže se dostat ven. Vůz poškozen není.

🚩 RED FLAG 🚩



Max Verstappen is beached in the gravel at Turn 5#F1 #F1Testing pic.twitter.com/WKZch0oDpS — Formula 1 (@F1) February 27, 2020

Seconda bandiera rossa di giornata: questa volta Verstappen è rimasto bloccato nella ghiaia in curva 5 dopo aver perso il posteriore in ingresso #F1Testing pic.twitter.com/E2HXR6JBiX — Gianluca D'Alessandro (@Gianludale27) February 27, 2020

11:35: přesto červené vlajky... zřejmě kvůli štěrku.

11:35: Bottas mimo trať v páté zatáčce. Bariérám se dokázal vyhnout.

11:32: Stroll nejrychlejší ve všech sektorech – 1:17.540

11:29: Norrise překonává Bottas.

11:24: pořadí se nám rychle mění, vedl Magnussen, teď opět Norris.

11:18: pokračujeme...

11:08: Giovinazzi bourá ve 4. zatáčce. Zadní část vozu je poškozená. Vrací se do boxů.

11:07: červené vlajky...

11:06: trať zrychluje, Stroll první 1:19.244

11:05: Vettel první – 1:19.373

10:56: Bottas zpět na čele – 1:20.454

10:45: Norris převzal vedení, jezdí na slickách.

10:45: Verstappen v hodinách i se zahrátkou... ve své oblíbené poslední zatáčce.

Stick to speed, Max 😉



Verstappen faces the wrong after his tame approach in the last sector 🔄#F1 #F1Testing pic.twitter.com/7P7ucEoYYX — Formula 1 (@F1) February 27, 2020

10:41: Zahrádkář Verstappen opět na trati.

10:21: Slicky zkouší už i Vettel.

10:16: Teorie o Red Bullu potvrzena. Verstappen jede pomalu po okruhu. Na trati ale už i Norris se slicky.

10:12: Verstappen na trati a vypadá to na slicky. Ale bude to nejspíše jen jedno kolo. Red Bull měl v boxech „zahrádku“ pro aerodynamická měření.

9:58: trať ale zrychluje. Bottas je na 1:28. Za chvíli bychom mohli vidět slicky.

9:57: Po téměř hodině máme čtyři jezdce s časem (Bottas, Giovinazzi, Vettel, Ocon) + další dva vyjeli, ale nezajeli čas (Magnussen, Latifi).

9:33: Latifi se projel kačírkem, je zpět v boxech.

9:15: Na trati už i Bottas, Latifi, Vettel.

9:09: Ocon stále pokračuje, přidal se Giovinazzi.

9:04: Ocon si zapisuje čas...

9:02: Za renaultem to pořádně stříká... trať má ještě daleko do označení suchá.

9:02: přidal se Magnussen.

9:00: Ocon na trati... na pneumatikách do přechodných podmínek.

9:00: zelené vlajky..

8:58: Dobrá zpráva je, že více méně svítí slunce. Přesto neočekáváme větší aktivitu na trati v prvních desítkách minut.

8:49: První čtyři dny testů byly ve znamení pěkného počasí a poměrně solidních teplot. V noci ale pršelo, a tak je trať nyní ještě trochu vlhká.

8:49: vítejte u online přenosu z předposledního dne předsezónních testů.

Očekávané jezdecké složení druhých testů

Tým Jezdec Ferrari Sebastian Vettel Mercedes Valtteri Bottas / Lewis Hamilton Red Bull Racing Max Verstappen / Alex Albon McLaren Lando Norris Renault Esteban Ocon / Daniel Ricciardo Racing Point Lance Stroll AlphaTauri Pierre Gasly Alfa Romeo Antonio Giovinazzi Haas Kevin Magnussen Williams Nicholas Latifi

Foto: Getty Images / Mark Thompson