Online: Druhý den předsezónních testů, zaujal trik Mercedesu

Průběžné časy

P Jezdec Tým Čas Kol 1 Perez Racing Point 1:17.347 48 2 Ricciardo Renault 1:17.749 41 3 Albon Red Bull Racing 1:18.155 59 4 Gasly Alpha Tauri 1:18.165 76 5 Russell Williams 1:18.266 71 6 Leclerc Ferrari 1:18.335 49 7 Hamilton Mercedes 1:18.387 106 8 Grosjean Haas F1 1:18.496 87 9 Räikkönen Alfa Romeo Racing 1:18.508 65 10 Norris McLaren 1:18.537 48

Aktualizace tabulky: 13:03

13:00: začíná přestávka na oběd...

12:57: Tady ještě návrat k hodinám Gaslyho ráno...

Going for an early morning spin 🤪



Those chilly Barcelona mornings can bite at any moment, as Pierre Gasly found out ❄️#F1 #F1Testing pic.twitter.com/d3rPnSPreF — Formula 1 (@F1) February 20, 2020

12:55: Leclerc musel korigovat svůj vůz a dostal se mimo trať.

12:49: Pokud nás live timing neklame, tak Hamilton v aktuálním stintu odjel už 31 kol

12:47: za chvíli začne tradiční hodinová přestávka. Po ní uvidíme na trati Bottase, Ocona a poprvé v testech Vettela.

12:43: Hamilton už odjel 106 kol. Nejblíže je k němu Grosjean se 77 koly.

12:37: objevují se nové informace okolo řešení Mercedesu, které je dnes v Barceloně tématem dne. Více v samostatném článku během přestávky na oběd.

12:34: Hamilton překonal hranici 100 kol.

12:27: Na trati nyní všichni kromě Leclerca.

12:13: U Ferrari opět lidská stěna...

12:10: Teplota tratě se už dostala na 22 °C, vzduch má 14.

11:55: Ricciardo se vrací na trať.

11:42: Je otázkou, zda je řešení Mercedesu legální. Technická pravidla totiž zakazují změny v zavěšení v době, kdy je vůz v pohybu. Ale uvidíme..

11:39: U Renaultu zavřeli dveře. Problémy? Podobně postupovali i včera. Ricciardo zatím odjel 17 kol.

11:31: Hamilton na rovince... opět potahuje volant k sobě.

11:25: Hamilton v delším stintu.

11:16: Nejvíce kol zatím zajel Hamilton – 48.

10:53: Pérez přebírá vedení 1:17.347

10:48: Tady je ještě jedno video. Dívejte se, co udělají pneumatiky, když Hamilton potáhne volant k sobě... mění se sbíhavost pneumatik.

10:42: Tohle je hodně zajímavé. Všimněte si, jak Hamilton potáhl volant směrem k sobě. Jde o ovládání něčeho? Dělá to na rovince.

Watch carefully as it appears Hamilton is able to push/pull the steering wheel away/toward him – what could that be controlling?#F1 #F1Testing #Mercedes pic.twitter.com/VU7KpgAInF — Motorsport Week (@MotorsportWeek) February 20, 2020

10:32: Stále čekáme na časy Norrise a Russella. Oba týmy se věnovaly aerodynamickým testům. Norris tak už odjel bez času 10 kol, Russell dokonce dvojnásobek.

10:22: Ricciardo první – 1:17.749

10:14: Leclerc převzal vedení – 1:18.335, krouží na žlutě značených pneumatikách.

10:08: Gasly dál zrychluje.

10:04: Gasly první – 1:18.749

9:43: Leclerc jde na druhé místo, Hamilton aktuálně už 1:18.915

9:41: čas zatím mají na kontě jen Hamilton, Grosjean a Gasly.

9:25: Týmy se ráno věnují aerodynamickým testům. Russell jezdí se „zahrádkou“, kterou Williams nasadil i včera.

9:16: Hamilton už 1:20.933

9:10: Gasly v hodinách, vrátil se do boxů.

9:02: počasí je dnes podobné středě. Svíti slunce, ale je stále ještě chladno.

9:01: přidávají se i další.

9:00: Norris, Russell, Grosjean na trati.

9:00: začínáme

8:43: Nejrychlejší časy včera zajeli jezdci Mercedesu. Red Bull a zejména Ferrari ztráceli. Podle Auto Motor und Sport ale Ferrari jezdilo s větším množstvím paliva a nižším výkonem motorů. O odlišném přístupu k testům mluvil i Leclerc.

8:40: Vítejte u druhého dne testů.

Jezdecké sestavy pro první testy

Tým Středa Čtvrtek Pátek Ferrari Charles Leclerc Charles Leclerc / Sebastian Vettel Sebastian Vettel Mercedes Valtteri Bottas / Lewis Hamilton Lewis Hamilton / Valtteri Bottas Red Bull Racing Max Verstappen Alex Albon Max Verstappen / Alex Albon McLaren Carlos Sainz Lando Norris Lando Norris / Carlos Sainz Renault Esteban Ocon / Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo / Esteban Ocon Esteban Ocon / Daniel Ricciardo Racing Point Sergio Perez Lance Stroll Sergio Perez / Lance Stroll Alpha Tauri Daniil Kvyat Pierre Gasly Daniil Kvyat / Pierre Gasly Alfa Romeo Robert Kubica / Antonio Giovinazzi Kimi Räikkönen Antonio Giovinazzi Haas Kevin Magnussen Romain Grosjean Romain Grosjean / Kevin Magnussen Williams George Russell / Nicholas Latifi George Russell Nicholas Latifi



Foto: Getty Images / Mark Thompson