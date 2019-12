Sledujeme: V Abú Dhabí začaly testy

Článek budeme v průběhu dne nepravidelně aktualizovat

13:35: Roy Nissany za volantem williamsu....

Turning his first laps of the test, @RoyNissany heads out in the FW42 for the rest of the afternoon ☀️ pic.twitter.com/i00JE6P3ZH — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) December 3, 2019

12:05:

P Jezdec Tým Čas Kol 1 Valtteri Bottas Mercedes 1:37.956 94 2 Sebastian Vettel Ferrari 1:37.991 66 3 Sergio Perez Racing Point 1:39.195 60 4 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:39.678 12 5 Lando Norris McLaren 1:39.741 53 6 Romain Grosjean Haas 1:40.188 94 7 George Russell Williams 1:40.368 87 8 Max Verstappen Red Bull 1:40.369 83 9 Esteban Ocon Renault 1:41.063 35 10 Sean Gelael Toro Rosso 1:41.640 67 11 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1:42.772 61

10:36: aktualizace časů....

Half-way through the day’s running and here’s what the timing sheet looks like 👇



Up to 67 laps for @RGrosjean now. #AbuDhabiGP #HaasF1 pic.twitter.com/eqOO9tjfb3 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 3, 2019

9:45: na čele je už Bottas – 1:38.488

P Jezdec Tým Čas Kol 1 Valtteri Bottas Mercedes 1:38.488 62 2 Sebastian Vettel Ferrari 1:39.234 40 3 Lando Norris McLaren 1:39.741 43 4 Sergio Perez Racing Point 1:40.128 41 5 George Russell Williams 1:40.368 39 6 Max Verstappen Red Bull 1:40.751 60 7 Romain Grosjean Haas 1:40.822 45 8 Esteban Ocon Renault 1:41.063 35 9 Sean Gelael Toro Rosso 1:41.640 48 10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1:43.071 48

9:15: Esteban Ocon za volantem renaultu...

One of the big stars of today’s show, @OconEsteban, shows that he’s also got a great talent for matching his boots to his car. @RenaultF1Team #PZero pic.twitter.com/NJIGMDP0ex — Pirelli Motorsport (@pirellisport) December 3, 2019

9:00: po třech hodinách odjel nejvíce kol Verstappen – už 60, nejméně Ocon (31). Nejrychlejší zatím Vettel (1:39.234) o desetinu před Bottasem.

9:00: Testy budou oba dny probíhat od 6:00 do 15:00 našeho času. Za volant Renaultu dnes poprvé pátečního tréninku v GP Německa 2016 usedl Esteban Ocon.

Pirelli dalo týmům k dispozici letošní pneumatiky i ty pro příští rok.

There’s also a feast of different tyres for teams to gorge themselves on 🍽. Here’s the menu. Bon appetit.👇 pic.twitter.com/07NJA8jsdh — Pirelli Motorsport (@pirellisport) December 3, 2019

Sestavy pro testy