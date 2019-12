V Abú Dhabí pokračují testy

12:00: na čele je Leclerc 1:37.401

10:27: s vozem Williamsu vyjel Latifi. Není to pro něj premiéra, letos už jezdil v pátečních trénincích.

10:27: Na čele Russell s mercedes 1:37.833 před Strollem a Gaslym.

8:54: Nissany jezdí dnes první část, poté ho vystřídá Latifi

Putting more laps on the board this morning it's @RoyNissany, sporting a fetching aero rake 👌 pic.twitter.com/TXzuJu22Zl