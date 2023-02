Online: Třetí den předsezónních testů 2023. Na čele zatím Leclerc

V Bahrajnu dnes končí předsezónní testy. Sledujeme je online.

Jezdit se bude od 8:00 do 17:30 s přestávkou mezi 12:15 a 13:15 našeho času. Testy vysílá F1 TV Pro.

Průběžné časy

P Jezdec Tým Čas Kol 1 Charles Leclerc Ferrari 1:31.024 42 2 George Russell Mercedes 1:31.442 56 3 Felipe Drugovich Aston Martin 1:32.075 45 4 Sergio Perez Red Bull 1:32.459 49 5 Pierre Gasly Alpine 1:32.762 40 6 Nico Hulkenberg Haas 1:33.329 46 7 Oscar Piastri McLaren 1:33.655 31 8 Alex Albon Williams 1:35.206 38 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:36.854 72 10 Nyck de Vries AlphaTauri 1:38.817 70

Aktualizace časů: 11:05

11:08: Pokračujeme, na trati Drugovich.

10:56: červené vlajky.... Bottas stojí u trati. Fin dnes odjel 72 kol.

10:49: McLaren Sky Sports prozradil, proč Piastri tak dlouho stál v boxech. Tým provedl „dočasné zpevňovací práce na předních blatnících, abychom mohli dokončit dnešní jízdy. Jedná se o velmi drobný problém, který bude trvale odstraněn pro Velkou cenu příštího víkendu.“

10:47: Piastri zpět na trati.

10:31: Novinky u Ferrari...

10:21: Nejvíce kol zatím odjeli Bottas a De Vries – dosáhli hodnoty 50.

10:03: Netrpělivý Alonso je už na boxové zdi. AMR23 převezme odpoledne.

10:02: Vypadá to na nějaké problémy u McLarenu. Piastri zatím odjel 25 kol a je v boxech.

9:40: Pokud jsme viděli dobře, Leclerc zajel čas na C4, Russell na (nej)měkčí C5.

9:37: Leclerc tlačí čas dolů – nejrychlejší čas ve všech sektorech a 1:31.024

9:29: U Astonu Martin mění přední křídlo.

9:28: Leclerc na C4 převzal vedení – 1:31.164.

9:19: Rozhovor s Cunodou...

9:06: Leclerc se posouvá na druhé místo. Russell na C5 vylepšil čas na 1:31.564.

8:53: Russell obul C4 a zajel 1:31.707.

8:42: Ou... první větší jezdecká chyba v testech – Piastri skončil v hodinách.

8:37: Frédéric Vasseur pro Sky: „Zatím je to dobré. Testování je vždy intenzivní, ale je to v pořádku. Je těžké mít jasný obrázek, protože nevidíme, jak jsou na tom ostatní, ale řekněme, že máme co zlepšovat.“

8:35: Leclerc po problémech s DRS zpět na trati.

8:34: Will Buxton říká, že Lance Stroll bude tento víkend pracovat na simulátoru, aby viděl stav svých zápěstí před prvním závodem.

8:28: Russell převzal vedení. Překonal Hulka o 5 tisícín sekundy.

8:15: Na čele zatím Hülkenberg (1:33.690).

8:10: Pokračujeme... na trati ale asi jen tak neuvidíme Leclerca. Vypadá to, že tým řeší problémy s DRS.

8:09: Na trati jsou úlomky. Red Bullu odpadl senzor. Už je v boxech, úlomy odklizeny.

8:08: červené vlajky... a něco nám říká, že tohle nebude test FIA.

8:05: Na trati už byli nebo jsou všichni.

8:03: Na trati je už také ferrari... a když už je řeč o SF23. Anthony Davidson na Sky Sports F1: „Myslím, že Ferrari něco skrývá. Mám podezření, že auto je mnohem rychlejší, než jsme zatím viděli.“

8:01: Na trati Drugovich, Bottas a Piastri.

8:00: Začíná poslední den testů.

7:50: Nejvíce kol zatím odjel Williams – 303. Nejméně pak Alpine – 221.

7:48: V Bahrajnu bylo / je ráno poněkud mlhavo... ale nemáme informace, že by to mělo nějak ovlivnit začátek testování.

7:47: Koho dnes uvidíme?

Red Bull: Perez

Ferrari: LEC/SAI

Mercedes: RUS/HAM

Alpine: GAS/OCO

McLaren: PIA/NOR

Alfa Romeo: Bottas

Aston Martin: DRU/ALO

Haas: HUL/MAG

AlphaTauri: DEV/CUN

Williams: Albon

7:45: Vítejte u online přenosu z posledního dne testů.