Online: První den předsezónních testů 2023

V Bahrajnu dnes začínají třídenní předsezónní testy. Sledujte s námi vše podstatné online.

Jezdit se bude od 8:00 do 17:30 s přestávkou mezi 12:00 a 13:00 našeho času. Testy vysílá F1 TV Pro.

7:46: V průběhu února jsme viděli prezentace vozů a zbarvení – zatím jsme ale pořádně neviděli letošní RB19. Až dnes...

7:45: Pokud jste to náhodou nezaznamenali, Lance Stroll se testů nezúčastní. Zranil se na kole. Dnes dopoledne Aston nasadí rezervního jezdce Felipeho Drugoviche. Jak to bude v dalších dnech, na to si musíme počkat.

7:43: Dnešní očekáváné jezdecké sestavy:

Red Bull: VER

Ferrari: SAI/LEC

Mercedes: RUS/HAM

Alpine: GAS/OCO

McLaren: PIA/NOR

Alfa Romeo: ČOU/BOT

Aston Martin: DRU/ALO

Haas: HUL/MAG

AlphaTauri: CUN/DEV

Williams: ALB/SAR

7:40: Vítejte u online přenosu z prvního dne testů.