Online: První den předsezónních testů 2022

Aktualizovat

10:24: McLaren se žlutí... v přední části vozu má flow viz. Tekutina ukazuje inženýrům proudění vzduchu. Mohou tak ověřit, že je vše v souladu s daty z tunelu a simulací.

10:20: Za volantem Mercedesu je George Russell. To však neznamená, že Lewis Hamilton nepracuje. Prochází boxovou uličkou a pozoruje konkurenční vozy – samozřejmě včetně Red Bullu.

10:14: Leclerc v současné době nevede jen v pořadí, ale má také nejvíce kol na svém kontě – 23.

10:05: Nejvíce kol zatím odjel Verstappen – 19.

10:04:

P Jezdec Tým Čas Pneu 1 Leclerc Ferrari 1:21.178 C2 2 Cunoda AlphaTauri 1:22.692 C3 3 Verstappen Red Bull 1:23.038 C2 4 Alonso Alpine 1:23.317 C3 5 Vettel Aston Martin 1:25.007 C3 6 Russell Mercedes 1:25.548 C3

9:53: Do čela pořadí se dostává Leclerc (1:21.955) na pneumatikách C2.

9:41: Difuzor Red Bullu.

9:37: Průběžné časy

P Jezdec Tým Čas Pneu 1 Verstappen Red Bull 1:23.524 C2 2 Cunoda AlphaTauri 1:23.914 C3 3 Vettel Aston Martin 1:25.007 C3 4 Russell Mercedes 1:25.548 C3 5 Leclerc Ferrari 1:35.600 C4

9:25: Ještě jsme to nezmínili – Alfa Romeo jezdí v prozatímním zbarvení, které měla už při filmovacím dni ve Fioranu.

9:23: Na trati jsme ještě neviděli Haas, ale to není překvapivé. Ráno vystavoval svůj vůz v boxové uličce.

9:21:

9:18: Russell dostává čas na 1:26 a na kontě má už 11 kol.

9:16: Jezdci si zapisují první časy:

Russell, Mercedes, 1:27.730, C3 Leclerc, Ferrari, 1:36.490, C4 Verstappen, Red Bull, 1:37.633, C2

9:11: Bočnice Red Bullu...

9:08: Na trati už bylo k instalačním kolům sedm vozů. Chybí jen Haas, Alpine a Alfa Romeo.

9:06: Pirelli přivezlo do Barcelony svůj celý repertoár a to včetně pneumatik do mokra.. nejsou tam jen pro případ deště. V pátek odpoledne se budou testovat na mokré trati.

9:02: Na trati také Red Bull, který jsme do teď pořádně neviděli (skutečný vůz).

9:00: Norris a Russell na trati.

9:00: Začaly předsezónní testy 2022

8:54: Letos se sice bude testovat celkem šest dní, ale pro jezdce je to kvůli novým vozům i tak málo. Alfa Romeo se dvěma novými jezdci přesto nasazuje Roberta Kubicu. Bude jezdit dopoledne.

8:40: Očekávaná jezdecká sestava dopoledne:

Mercedes: George Russell

Red Bull: Max Verstappen

Ferrari: Carlos Sainz Jnr

McLaren: Lando Norris

Alpine: Fernando Alonso

AlphaTauri: Júki Cunoda

Aston Martin: Sebastian Vettel

Williams: Nicholas Latifi

Alfa Romeo: Robert Kubica

Haas: Nikita Mazepin

8:37: V Barceloně je pěkné počasí. Zelené světlo se rozsvítí v 9:00.

8:35: Už jsme to psali mnohokrát. První testy v podstatě nejsou oficiálními testy. Nejsou proto vysílány na F1 TV Pro (a ani nikde jinde) a není dostupný live timing.

8:30: Vítejte u online přenosu z prvního dne testů v Barceloně.