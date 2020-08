Testování na „nových“ tratích z letošního kalendáře bude zakázáno

Portimão a Mugello nebyly v kalendáři formule 1 nikdy. V minulosti se tam jen testovalo. Na Imole se jelo naposledy v roce 2006 a v Nürburgringu v roce 2013.

Podle Motorsport.com týmy elektronickým hlasováním odsouhlasily zákaz testů na těchto okruzích. Testování se současnými vozy je zakázáno, ale týmy by mohly na okruh dorazit v rámci TPC (testing of previous cars) – konkrétně s vozy z roku 2018.

Týmy usoudily, že testování by přineslo další náklady a někteří by mohli získat výhodu oproti těm, kteří si testy nemohou například dovolit.

Zcela nepolíbené ale nové okruhy nezůstaly. Týmy před restartem sezóny jezdily se současnými vozy (filmovací den, maximálně 100 km) a s vozy z roku 2018.

Renault jezdcil (k nelibosti Helmuta Marka) dva dny na Red Bull Ringu, Mercedes si zvolil Silverstone. Například Ferrari ale vyrazilo do Mugella. Je dobré připomenout, že Ferrari okruh vlastní, takže to byla logická volba.

AlphaTauri pak zkombinovala filmovací den s testováním se starším vozem v Imole.

Mercedes jezdil v Portimão v roce 2017, kdy tam testoval na demonstračních pneumatikách s vozem W06. Za volant tehdy usedli současní jezdci Williamsu George Russell a Nicholas Latifi.

Některé týmy by mohly nakonec na „nové“ okruhy vyrazit alespoň se sportovním vozem nebo monopostem jiné závodní série. Kvalitní data by tým nezískal, ale jezdec by si mohl trať osahat. Minimálně jeden tým o tom uvažuje.