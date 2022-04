Test Grosjeana s Mercedesem se uskuteční, ujišťuje Wolff

Dosud poslední Grosjeanův závod ve formuli 1 skončil vážnou nehodou ve Velké ceně Bahrajnu 2020, kdy Francouz v prvním kole po kontaktu se soupeřem narazil do bariéry a jeho vůz začal hořet. Mercedes následně nabídl Grosjeanovi test svého monopostu jako poslední svezení ve F1.

K tomu mělo původně dojít vloni během víkendu Velké ceny Francie, kvůli cestovním restrikcím a nutnosti karantén v reakci na pandemii koronaviru z testu ale sešlo.

Grosjean, který v neděli slaví 36. narozeniny, navíc od loňské sezóny závodí v americkém formulovém šampionátu IndyCar. Možnosti testování ve F1 během sezóny jsou navíc omezeny pravidly.

Po období ticha Grosjean test připomenul videem na YouTube, ve kterém odhaluje svou sbírku závodnického vybavení. Z police pak vytáhl helmu s logy sponzorů Mercedesu, kterou má připravenou právě pro tento test.

„Všichni se ptají na test s Mercedesem. No, tady je helma. K testu zatím nedošlo, ale přilbu na to mám připravenou...,“ řekl Grosjean.

Když byl na situaci kolem testu Grosjeana s Mercedesem dotázán šéf týmu Toto Wolff, odpověděl, že se na test nezapomnělo. K jízdě dojde, až se tým s Grosjeanem dohodnou na termínu.

„Test se samozřejmě uskuteční. Zavázali jsme se k tomu. Sledujeme, co můžeme udělat my a co on. Ale dojde k tomu. Když dám své slovo, dodržím ho.“

Wolff si je podle Grosjeana vědom toho, že test je potřeba uskutečnit.

„Po Abú Dhabí (posledním závodě loňské sezóny, pozn. redakce) jsem Totovi poslal zprávu. No, nechal jsem uplynout pár týdnů, pak jsem poslal Totovi zprávu a on mi odpověděl. Začal 'Děkuji', a poslední věta byla 'Letos tě musíme posadit do toho auta'.

„Ano, stále je to ve hře. Minulý rok tu bylo pár věcí, které to neusnadnily. Letos nemohu jet na Velkou cenu Francie, protože o tom víkendu závodíme v Iowě.

„Mercedes to ale rozhodně chce uskutečnit, já to chci, i když můj krk bude trpět, protože jsem tam přišel o nějaké svaly. Zeptejte se Pata (O'Warda), jaké to bylo (ve voze F1),“ dodal Grosjean.