Teploty ve druhém tréninku byly podle Hamiltona vražedné

Lewis Hamilton (2./1.)

Mercedes si jel i ve Španělsku vlastní ligu. Nejlepší soupeři na černé šípy ztratili osm desetin sekundy. Negativa by se ale přesto našla.

„Rozhodně to není úplně snadné. Byl to zatím nejrozpálenější trénink. Takové horko jsem ve Španělsku asi ještě nezažil. Normálně tu býváme v únoru a březnu při testech a závodíme v květnu. Počasí je krásné, ale pro auto vražedné. Ani pro pneumatiky to není snadné.

Ale jinak to byl povedený den. Více se mi vydařil druhý trénink a závodní simulace. Zdá se, že mezi námi a Red Bullem jsou jen malé rozestupy, takže očekávám, že závod bude velmi těsný.

Myslím, že teploty zamaskovaly spoustu věcí. Pneumatikám se tyto podmínky pranic nelíbí, po okruhu jen tak kloužeme,“ řekl Hamilton, který si není jistý, zda se nevrátí problémy s tvorbou puchýřů na gumách.

Valtteri Bottas (1./2.)

Také finský pilot se vyjádřil k pneumatikám. Kromě vysokých teplot hraje roli také drsný asfalt na barcelonském okruhu.

„Alespoň se na gumách netvořily žádné puchýře. Na takto drsném povrchu se pneumatiky spíše sjíždějí než puchýřovatí. Není to pro nás nic příjemného, ale jsem si jistý, že se s tím nějak popereme. Na všech směsích se nám dnes podařily závodní simulace. Každopádně před začátkem závodu se ještě máme hodně co učit,“ řekl Bottas.