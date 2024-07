Teoretické šance na přestup Verstappena k Mercedesu se nejspíše snížily. Marko zůstává u týmu

Není tajemstvím, že by Toto Wolff chtěl mít Verstappena v týmu. „Rád bych ho měl, ale nejprve musíme vyřešit naše auto,“ řekl na začátku roku Wolff.

„Myslím, že je to rozhodnutí, které musí Max přijmout. Není tým nahoře ani dole, který by neudělal cokoliv, aby ho mohl mít v autě.“

Mercedes se v poslední době výrazně zlepšil. V roce 2026 navíc přijdou nové pohonné jednotky a papírově je pravděpodobnější, že lepší motor a celý hybridní systém bude mít Mercedes.

Verstappen má ale smlouvu do konce roku 2028. Samozřejmě existují výstupní klauzule. O výkonnostních nemá smysl spekulovat, protože Verstappen vede šampionát. Objevily se ale informace, že vloni v zimě podepsal Verstappen za přispění Marka a bez vědomí Hornera dodatek, podle kterého by mohl tým opustit, pokud by skončil Helmut Marko.

O konci Marka se spekulovalo v souvislosti s přetahováním o moc uvnitř týmu. Podle Motorsport.com ale nyní Marko podepsal dokument, který zaručuje, že s týmem dotáhne do konce svou současnou smlouvu, která v současné době platí do konce roku 2026.

Kromě toho se objevily informace, že existuje také zásadní souhlas Verstappena s tím, že i kdyby Marko nebyl u týmu kvůli okolnostem, které tým nemůže ovlivnit, jako je například nemoc, pak to nebude použito jako záminka k odchodu.

Favoritem na sedačku u Mercedesu zůstává Andrea Kimi Antonelli, který dnes v Maďarsku získal druhé vítězství ve F2. Ve hře je stále také Carlos Sainz, který zatím nepodepsal jinde.

V průběhu týdne se na druhou stranu objevily divoké spekulace, že by mohl George Russell odejít k Audi, ale to zatím vypadá jako příliš reálná možnost.