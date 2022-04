Tento víkend můžeme odepsat, říká Wolff. Vysvětlil „výměnu názorů“ s Hamiltonem

„Myslím, že minimem pro nás musí být bodovat,“ řekl Wolff po sprintu. „Ale taková očekávání jsme si nestanovili. Proto můžeme tento víkend odepsat.“

„Můžete si říct ‚snažíme se poučit‘, ale zahřívání pneumatik nám moc nešlo, proto se toho nedá moc dělat. Na startu závodu nelze očekávat žádný zázrak, protože předjíždění je velmi obtížné. Dnes jsme ukázali, že můžeme získávat pozice, ale ne rychle, a proto kromě toho, že se učíme, je to další ponižující zkušenost.“

Kamery F1 zachytily v pátek Wolffa v rozhovoru s Hamiltonem a to krátce poté, co oba stříbrné šípy vypadly poprvé po 10 letech v Q2. Vypadalo to, že v boxech nepanuje zrovna uvolněná atmosféra.

„Je to docela legrační, jak se to interpretuje,“ řekl Wolff. „Lewis a já jsme sdíleli frustraci z toho, že jsme nebyli schopni vytěžit výkon v prvním kole a jak to bylo nepříjemné. Ale byl to v podstatě stejný pohled na věc a prostě čirý vztek.“

„Neexistuje žádná nejednota nebo obviňování nebo něco podobného. V systému je tlak, ale řekl bych, že potřebný tlak, aby se věci daly do pořádku.“

„Nikdo v týmu si to v tuto chvíli neužívá. Tento tým to v minulosti dokázal a my se z té šlamastiky prostě musíme vyhrabat.“