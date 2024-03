Tento víkend bychom mohli mít nejlepší šanci od začátku sezony, říká Leclerc

„Zatím se cítím dobře. Od prvních kol v FP1 až do konce FP2 jsme měli pozitivní den, takže to je dobrý začátek,“ řekl Leclerc.

„Jsme v lepší pozici než v prvních dvou závodech, nicméně Red Bull zatím nejel naplno, takže musíme počkat a uvidíme, kde je jejich potenciál. Myslím, že jsou stále vepředu, ale tento víkend bychom mohli mít nejlepší šanci od začátku sezony.“

Také Leclerc byl jedním z těch, kteří se v průběhu tréninků dostali mimo trať.

„Všechno je velmi záludné. Je to velmi náročná trať s poměrně vysokými obrubníky a také s větrem. A také je tam jen jedna stopa. Kdykoli se dostanete trochu mimo ní, tak ztratíte hodně přilnavosti, takže je to výzva. Ale jsme rychlí, takže si to užíváme, ale musíme počkat, jestli budeme rychlí i zítra.“

Carlos Sainz se vrátil za volant vozu poté, co se musel v Džiddě podrobit operaci slepého střeva.

„Bylo to několik náročných týdnů,“ řekl Sainz. „Abych byl upřímný, jsem velmi rád, že jsem mohl relativně v pohodě dokončit oba tréninky. Budu pokračovat krok za krokem, abych se ujistil, že v kvalifikaci a v závodě budu v co nejlepší formě.“

„Věřím, že zítra to bude lepší a celkově se zdá, že auto je tento víkend dobré. Pokusíme se z karoserie i těla vytěžit maximum!“