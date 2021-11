Tento sport mě nepřestává udivovat, říká Wolff po kvalifikaci

„Tento sport mě nepřestává udivovat,“ řekl Wolff po kvalifikaci pro Sky Sports F1.

„Je vidět, že se to může z jednoho tréninku na druhý rychle změnit. V Austinu jsme v pátek dominovali a pak jsme ztratili na výkonnosti. Tady jsme byli daleko vzadu a pak jsme najednou ve druhé části kvalifikace odemkli potenciál vozu.“

Wolff také pochválil Valtteriho Bottase, který získal pole position. „Turecko bylo neuvěřitelné a dnešní kolo také. V průběhu kvalifikace se ho v garáži snažili trochu přesvědčit o nějakých změnách nastavení a on řekl: ‚Ne, neměnit, neměnit, neměnit, neměnit‘, a pak zajel kolo. Je opravdu velmi příjemné vidět takový výkon.“

Wolff připouští, že Red Bull bude mít na startu závodu pravděpodobně „malou výhodu“ vzhledem ke vzdálenosti do první zatáčky a aerodynamickému vaku.

„Myslím, že jsme spíše přemýšleli, co budeme dělat, když odstartujeme třetí a čtvrtí. Může to být výhoda? A je to malá výhoda,“ řekl Wolff.

„Ale především jsem strašně rád, že jsme získali trochu dynamiky, doufám, že to takhle půjde až do konce sezony, že budou takové výkyvy. Pro vás (média) je to také dobré ne?“