Tento formát je zastaralý, říká o kvalifikaci Alonso. Podle něj existuje jen jedno řešení

Fernando Alonso byl po kvalifikaci v Singapuru zklamaný. Sám prý ale odjel jedno z nejlepších kol v letošním roce.

O Velké ceně Monaka se mluvilo jako o místu, kde byl Alonso mohl porazit red bully a získat své 33. vítězství. Nebyl k němu daleko. V případě Singapuru už byly podobné hlasy méně časté. Jedná se sice také o městskou trať, ale zejména po letošních úpravách je přece jen odlišná. Změnilo se také rozložení sil. Na začátku roku byl Aston Martin v šampionátu i na trati druhý. Poté ho předstihl Mercedes a Ferrari. Na trati je pak častokrát i za McLarenem.

„Celý den to pro nás bylo těžké,“ řekl Alonso, kterého cituje Motorsport Total. „Ve třetím tréninku jsme nebyli konkurenceschopní a v kvalifikaci jsme pak provedli několik změn v nastavení. Auto se zlepšilo, ale jen na sedmé místo.“

Alonso byl o to více smutný, že ve třetí části kvalifikace chyběli jezdci Red Bullu. „Máte pocit, že jste propásli šanci dostat se na jejich pozici,“ říká.

Bylo to jedno z mých nejlepších kvalifikačních kol v tomto roce.

„Myslel jsem, že Singapur bude vyhovovat našemu balíčku a našemu autu.“ Po trénincích bylo Alonsovi jasné, že může být těžké se dostat i do Q3. „Sedmé místo je tak v pořádku. Bylo to jedno z mých nejlepších kvalifikačních kol v tomto roce.“

„Tento rok je pro Aston Martin velmi důležitý. Jsme ve velmi konkurenceschopné pozici, ale stále se musíme jako tým v mnoha oblastech zlepšit. Učíme se den za dnem.“

Alonso připustil, že Ferrari je rychlé. „V posledních dvou závodech byli velmi rychlí. Momentálně jsou na nás příliš rychlí, ale do konce sezony zbývá ještě několik závodů. Je to jako Tour de France. Je tady 22 etap, 22 závodů a ne jen dva. Získali hodně bodů, ale z našeho pohledu se to všechno sečte až v Abú Dhabí.“

Kritika formátu kvalifikace

Jezdci se opět potýkali s provozem na trati i „parkováním“ v závěru kola. FIA se snaží najít řešení – v Monze byl například stanoven maximální čas mezi safety car čárami i pro výjezdové kolo.

„Ať udělají cokoli, najdeme způsob, jak toto pravidlo obejít,“ říká Alonso. „Na městských tratích mají s řízením provozu těžkou práci. Mnohokrát jsem řekl, že existuje jen jedno řešení – kvalifikace na jedno kolo. Můžeme zkoušet všechna ostatní řešení, ale nikdy nebudou fungovat.“

„Myslím, že tento formát je zastaralý. Je stejný už 20, 25 let, ale auta už nejsou stejná. Máme hybridní motory, musíme je nabíjet, musíme chladit pneumatiky... takže jediná možnost je jedno kolo,“ dodává Alonso.