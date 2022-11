Tenkrát v Monaku... co se stalo v kvalifikaci, o které se nyní tolik mluví?

Max Verstappen v Brazílii odmítl pustit Sergia Péreze zpět před sebe. Měl k tomu prý důvody. Začalo se spekulovat o kvalifikaci v Monaku.

„To, co právě řekl Tom Coronel (nizozemský závodník a publicista) na ViaPlay, je správné,“ napsal po závodě na Twitteru novinář z De Telegraaf Erik Van Haren.

„Pérez úmyslně havaroval v kvalifikaci v Monaku a později to Helmutu Markovi a Christianu Hornerovi přiznal. Max Verstappen mu to nezapomněl.“

Spekulace obviňuje Péreze, že letos v kvalifikaci na Grand Prix Monaka úmyslně boural. Jestli se tak stalo záměrně samozřejmě nevíme, ale můžeme se podívat, co se tehdy stalo.

Vzít soupeři vítr z plachet

Monako k tomu vybízí. Představte si, že jste na prvním místě nebo vysoko v pořadí. Do konce kvalifikace zbývají už jen desítky sekund. Soupeři jsou v rychlém kole a mohou vás překonat. Pokud vyvoláte žluté nebo ještě lépe červené vlajky, je konec. Jedno kolo v Monaku se v pomalejším (přípravném) režimu odjede za zhruba 1 minutu a 20 sekund. Pokud hodiny ukazují méně času, nemá už smysl kvalifikaci restartovat – nikdo by nestihl najet do měřeného kola.

Nemusíte bourat – to je spíše hloupý postup, protože si můžete poškodit vůz, i když letos je situace například u převodovek poněkud příznivější. Stačí vůz někde zaparkovat.

Michael Schumacher za to byl v roce 2006 potrestán. Hamilton jasně podezíral Nica Rosberga, že o osm let později vyjel do únikové zóny v Mirabeau ze stejného důvodu – jemu to ale nikdo nikdy neprokázal.

Jezdci Red Bullu v Monaku o pole position nebojovali. Pérez se v průběhu třetí části kvalifikace sice dostal na druhé místo, ale poté se propadl. Osm a půl minuty před koncem se dostal na třetí místo. Pořadí na čele se pak už moc neměnilo. Charles Leclerc si jel vlastní ligu, Sainz na něj ztratil 0,225 sekundy. Za ním to ale bylo těsné. Pérez ztratil na Sainze 0,028 s, Verstappen pak na Péreze ztrácel 0,037 s.

Konec kvalifikace se blížil. Verstappen měl rozjeté poměrně dobré kolo. Nevíme, jak by dopadlo, ale je možné, že by překonal Péreze a možná i Sainze. V prvním sektoru zajel čas 18,854 s, což byl druhý nejlepší první sektor z celé kvalifikace. Můžeme jít ale i do hloubky. Trať je rozdělena na minisektory. Verstappen odjel šest minisektorů v prvním sektoru a jeden ve druhém. Ve všech zajel osobní maximum.

Pérez byl ve dvou minisektorech dokonce vůbec nejrychlejší ze všech, v jednom zajel osobní maximum a v šesti se nezlepšil. Poté se před tunelem rozotočil a zadní části vozu boural do bariéry. Do jeho vozu pak narazil Sainz. Na trati byly přesně 30 sekund před koncem vyvěšeny červené vlajky.

Třetí pozice na startu přinesla Pérezovi výhodu oproti Verstappenovi a výhodu více než velkou. V deštivé Grand Prix Monaka si dojel pro vítězství.

„Šel jsem docela brzo na plyn, jakmile jsem ale šlápl na pedál, cítil jsem, že zadní pneumatika nemá přilnavost a trochu jsem si s tím pohrával, než jsem ztratil kontrolu,“ řekl Pérez po kvalifikaci. „Byl jsem překvapen, že mě pak Carlos trefil. Je škoda, co se stalo, a je mi líto Carlose a ostatních, ale tohle je Monako.“